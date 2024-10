Az őszi Balaton immár nemcsak a természet szépségeivel, hanem egyedülálló borélményekkel is csábít. Szerdán Szentantalfán tartotta a VisitBalaton365 keresletélénkítő kampányának sajtótájékoztatóját és mutatta be annak új állomását, a Balaton Bor Bárt. A kezdeményezés célja, hogy a Balaton gasztronómiai élményekkel teli, négyévszakos desztinációként is meghódítsa a látogatók szívét.

A Balaton Bor Bár megnyitóján Szentantalfán a régió borászai és szakértői találkoztak, hogy bemutassák az őszi Balaton borkínálatát

A borok világa az őszi Balaton csábítása

Az „100 indok az őszi Balaton mellett” kampány részeként közel 40 helyi borászat csatlakozott a Balaton Bor Bárhoz, és négy hosszú hétvégén át várják a borkedvelőket a régió legjobb boraival. A borászatok különleges ajánlatokkal és kedvezményekkel csábítják a látogatókat – a borkultúra kedvelőit egy pohár üdvözlő itallal, vagy akár egy palack ajándék borral köszöntik. Mindez olyan borvidékeken, mint Badacsony, Füred, Somló, vagy éppen Boglár, ahol a Balaton híres bortermelői tartanak nyitva, hogy bemutassák az év legszebb borait, a szüreti időszakban.

A Balaton "ízes" vonzereje

A kampány nem véletlenül fókuszál a balatoni borturizmusra: bár a nyári hónapokban a legnépszerűbb a tó és vidéke, de az őszi Balaton is rendkívül gazdag élményeket kínál. A régió ugyanis hat kiváló borvidékkel rendelkezik, és a borászatok számára az őszi hónapok új lehetőségeket nyitnak meg a közvetlen értékesítés és az élményalapú borturizmus terén. A Balaton Bor Bár célja, hogy hirdesse, a Balaton nemcsak a strandolás, hanem a gasztronómia és a borkultúra egyik legfontosabb hazai központja.

Princzinger Péter, a VisitBalaton365 ügyvezetője szerint az ősz különleges évszak a Balatonnál.

– A must, a murci és a pezsgők gazdag választéka garantálja a látogatók számára a kivételes gasztronómiai élményeket. A borok világa itt mindenkit magával ragad, akár egy kellemes kirándulást, akár egy baráti összejövetel után.

A borturizmus egyedi élmény és értékesítési lehetőség is

A balatoni borászatok számára az őszi szezonban különösen fontos. Dobosi Győző, a BalatonBor projektvezetője külön hangsúlyozta, hogy a borturizmus nemcsak gazdagabb élményt nyújt a látogatóknak, hanem jelentősen növeli a közvetlen értékesítési lehetőségeket is.

– Izgatottan várjuk, hogy az őszi kampány során több borkedvelőt köszönthessünk a régióban – mondta a borász.

Rókusfalvy Pál, a nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos szerint a Balaton nemzetközi hírnévre méltó bortermő terület. Mint említette a Balaton borvidék olyan értéket képvisel, amiért a világ bortérképén is szeretnénk látni.

– A Balaton környéke nem csupán személyes élményeim, de a bor szempontjából is kiemelt helyet foglal el a szívemben, elég csak arra gondolni, hogy ez a régió eddig már öt Borászok Borászát adott a világnak!

Az őszi Balaton arca tele van felfedezésre váró élményekkel. A Balaton Bor Bár olyan ajánlatot kínál, amely ötvözi gasztronómiát, a borkultúrát és a pihenést. Akár egy kirándulás, túra vagy kulturális program után, a borászatok mindig tárt kapukkal várják azt, hogy bemutassák a régió borainak egyedi ízvilágát.