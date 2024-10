Jónak ígérkezik az őszi szezon a Balatonnál, hiszen az őszi szünetre és a közelgő hosszú hétvégére is nagyon sokan érkeznek a tóhoz. – Telt házzal működünk az őszi szünetben és szinte kizárólag belföldi vendégek érkeznek hozzánk ebben az időszakban, mondta kérdésünkre Tóth Gergely, a siófoki CE Pláza Hotel vezetője. Hozzátette: az érkező családok és párok többségében 2-3 éjszakára foglaltak a szállodába, ahol tökfaragással, csokiszökőkúttal, egész napos gyerekanimációval, kicsiknek mozival és gyerekelőadásokkal készültek. A felnőtteknek pedig élő zene, valamint sztárfellépők nyújtanak kiváló szórakozást. Tóth Gergely elmondta: az őszi szezon erősnek bizonyult a szállodában hiszen szeptemberben nagyon kellemes idő volt és az őszi szünetre újra megjött a turisták utazási kedve.

Üres szobát is alig találni az őszi szünet hatására.

A családos vendégek megrohamozták a siófoki Hotel Yacht Business&Wellnesst is, ahol hatvan százalékos a foglaltság ezekben a napokban.

Jellemzően két vagy három éjszakát töltenek nálunk a vendégek és úgy látjuk, hogy kezd visszaállni a Covid-járvány előtti tendencia, hogy már nem last minute foglalnak, hanem előre tervezik az utazást a turisták.

-mondta Szombati Viktor, a szálloda értékesítési igazgatója. Hozzátette: a szállodában jelentős a lengyel, szlovák és cseh turisták száma is, akik éven át komolyan hozzájárulnak a forgalomhoz.

Már csak néhány szabad hely van a szántódi Mövenpick Balaland Resort Hotelben, ahol családi élménypark is csábítja a vendégeket.

Nagyon sok vendég választott minket az őszi szünetre, többségében belföldi családok érkeznek hozzánk, jellemzően néhány napra. Általában a külföldi turisták töltenek nálunk hosszabb időt.

mondta el Blaske Gergely szállodaigazgató-helyettes.

Abban egyetértenek a szállásadók, hogy jórészt az időjárástól teszik függővé a vendégek, hogy elinduljanak-e a magyar tengerhez. – Telt ház nincs nálunk, de nagyon sok a vendég. A foglalások nagyban függnek az időjárástól, ezért nagyjából másfél héttel korábban jelentkeznek nálunk a turisták, mondta Kiss Annamária, a zamárdi Hotel Wellamarin marketingvezetője. Hozzátette: az október náluk sem volt erős és az sem tett jót a turizmusnak, hogy hirtelen lett meleg nyárból novemberi jellegű idő. – Ám most újra indián nyárra emlékeztető az időjárás, ráadásul őszi szünet is van, így idejük is van a vendégeknek pihenni, tette hozzá.