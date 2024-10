– Bizonyos munkakörökben kifejezetten fontos lehet a diákmunka, különösen a szezonálisan nyitva tartó üzletekben – mondta Gulyás Árpád, a Csurgó Coop Zrt. vezérigazgatója, aki egyben a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) elnöke. - Az állandóan üzemelő boltokban is szükség lehet a fiatalok kisegítő munkájára, így az árufeltöltésre, s akár pénztárosként is dolgozhatnak. Diákmunkásokra minden bizonnyal 2025-ben is szükség lesz Somogyban.

Régiós eltérések a fizetésben

A keresetek régiónként és munkakörönként is változtak – derült ki a Meló-Diák tájékoztatójábó. Dél-Magyarországon és Észak-Dunántúlon az átlagórabérek 1930 forint körül vagyis az országos átlagos szintjén mozogtak, az Alföldön ennél 130 forinttal kevesebbet, Budapesten és Pest megyében pedig 130 forinttal többet lehetett keresni. Az irodai munkakörökben – ahogy a korábbi években is – az átlagnál jobban lehetett keresni, de a betanított munkásként vagy a kereskedelemben dolgozó diákok között is jócskán akadtak, akiknek az órabére megközelítette vagy akár meg is haladta a 2500 forintot.