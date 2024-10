Hosszú évekre elegendő hely van a temetőkben

Kadarkúton kettő temetőben, az Árpád és a Körmendi utcaiban is végső nyugalomra lehet helyezni az elhunyt hozzátartozókat. Előbbi régen a katolikus, utóbbi a református temető volt, de már hosszú évek óta az önkormányzat üzemelteti mindkettőt. Karsai József a település polgármestere elmondta, a két temetőbe még hosszú évekig lehet temetkezni annyi hely van, és az urnafalat is minden évben bővítik. Kadarkútnak 5 lezárt temetője is van a településrészeken, ahol új sírt nem lehet nyitni, csak a meglévőket tudják gondozni a hozzátartozók. Karsai József arról is beszélt, az egyes sírhely megváltási díja 25 évre bruttó 2796 forintba kerül, az újraváltása szintén 25 évre 5328 forintba. Az urnafalért 10 évre bruttó 12 ezer 881 forintot kell fizetni, újraváltva pedig 24 ezer 536-ot.