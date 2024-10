Prágai sonka, lekvárok, savanyúságok, fürj- és tyúktojás, de zölddió termékek és különleges szószok is helyet kaptak az idei gasztrotalin, amelynek a Fino-Food adott otthont. Így természetesen a cég legújabb termékeit, krémtúrókat és vegán túró rudit is kóstolhattak az érdeklődők, és más termelők is az eseményen, amelyet az iFood Klaszter, a Somogyi Helyi Termék Egyesület és a Kislépték Egyesület közösen rendezett meg, termelőknek, borászatoknak. – Az ízek, borok, találkozások címmel tartott borvacsorákhoz is kapcsolódik ez a mai találkozó. Ennek köszönhetően ezúttal többen is vagyunk, mint a korábban megszokott gasztrotalikon – mondta Szommerné Egyed Linda, a Fino Food ügyvezetője.

Termelők és vendéglátók találkoztak.

– Somogy vármegyének érdeke, hogy találkozhassanak egymással az élelmiszeripar és a vendéglátás szereplői. S az is fontos számunkra, hogy a somogyi emberek egészséges élelmiszerekhez jussanak, s csökkenjen az ellátási lánc – mondta Biró Norbert, vármegyei közgyűlési elnök.

Somogyi termelők találkoztak helyi vendéglátóhelyekkel

– Az alapgondolat az volt, hogy a somogyi termelőket összehozzuk helyi vendéglátóhelyekkel, hogy bekerülhessenek a termékeik az éttermek kínálatába. Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy nagyon sok termelő vált beszállítóvá a rendezvénynek köszönhetően – mondta Vrancsik Tibor, a Somogyi Helyi Termék Egyesület elnöke.

Bemutatkoztak a balatoni borászatok.

Fotó: Lang Róbert

– Erre a mai találkozóra azért jöttem el, mert itt lehetőségünk van beszélgetni. Sok mondandónk van az étteremtulajdonosok számára és bízom benne, hogy nekik is lesz mit mondaniuk nekünk – mondta Nagy Renáta, a hetesi Pöttyös Kert megálmodója.

A standokat végigjárva térképezte fel a lehetőségeket a gasztrotalin Pócz Attila, balatonlellei borász. Elmondta; a pincészete borbisztrójába jól passzolnának a helyi termelők alapanyagai. – Eddig nehezen találtunk helyi termelőkre, mert sokkal egyszerűbb elmenni egy multinacionális áruházba és megvásárolni mindent egy helyen. Itt viszont több lehetséges partnerrel is találkoztam, akiknek a minőségi termékeibe bele is kóstolhattam.