– Az előzetes számok minden eddiginél magasabb havi használtautó-piaci forgalmat mutatnak, az idei trend alapján pedig már csak az a kérdés, hogy az éves forgalom mennyivel múlja majd felül a két évvel ezelőtti rekordértéket – mondta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – Becslésünk szerint ez az szám akár a 880 ezres szint fölé is kerülhet. A lakosság egyre nagyobb része pótolja a korábbi években elmaradt autóbeszerzéseit, amint jövedelmi helyzetének stabilizálódását tapasztalja. Emellett a látványos kamatesések felpörgették a hitelezett eladásokat is.” A soha nem látott piaci aktivitást az év további részében erősítheti az euróárfolyam is, amely immár hetek óta jobbára a 400 forint feletti sávban tartózkodik. Emiatt a korábban a használtautó-importban gondolkodó vásárlók egy részének érdeklődése is inkább a belföldi piac felé fordul.

A magyarországi használtautó-piacon leggyakrabban alsó-középkategóriás személyautók, illetve kisautók cserélnek gazdát, előbbieknek 29, utóbbiaknak 21 százalék volt az aránya az első kilenc hónapban. Az alsóközépkategória legnépszerűbb modelljei az Opel Astra, a Ford Focus, a Volkswagen Golf, és a Skoda Octavia. A kisautók listáját magasan a Suzuki Swift vezeti, amelyet az Opel Corsa, a Volkswagen Polo és a Skoda Fabia követnek. A leggyakoribb tíz modell között a felsőközépkategória a Volkswagen Passattal, a BMW 3-as szériával képviselteti magát, az Audi A4 a harmadik negyedévre már csak 11. helyet tudta elérni.

Miközben a használtautó-piacon 2024 első három negyedévében gazdát cserélő 686 600 személyautó mennyisége 11,6 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakában regisztrált 615 300-as értéknél, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 82 100 darab volt, ami csupán 2,6 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 80 000-es értéket.