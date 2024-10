Tavaly nyáron még arról is beszéltek, hogy idén szeptemberben már készülhetnek az első üvegek. Az viszont sokkal valószínűbb, hogy csak a jövő év első negyedévében kezdődhet el a próbagyártás, néhány hónappal később pedig beindítják a második kemencét is. A gyártáshoz szükséges alapanyagot, a homokot Csehországból vonattal szállítják Kaposvárra. A csomagolóanyagokhoz azonban 15 százalékban újrahasznosított üvegtörmeléket is felhasználnak fel. A török cég ugyanis arra készül, hogy a műanyag palackok gyártása visszaszorul majd az EU-ban szigorodó környezetvédelmi előírások miatt. Az üzem területén lesz majd egy teljesen automata, tízezer raklapos sötét raktár is, ahol robotok dolgoznak. Folyamatosan építik a gyártócsarnokot, a raktárakat és a kiegészítő épületeket is. A számítások szerint 33 hektáron, százezer négyzetméternyi fedett területet alakítanak ki.

Kaposvár iparában ismeretlen az a lépték, ami az üveggyárban tapasztalható

– A város teljes történetének legnagyobb ipari beruházása zajlik Kaposváron – hangsúlyozta a pénteki bejáráson Borhi Zsombor Kaposvár alpolgármestere. – A hét elején volt szerencsém egyeztetni a Sisecam, a világ második legnagyobb üveggyártójának vezetőivel a cég főhadiszállásán, Isztambulban. Végigbeszéltük az elkövetkezendő hónapok feladatait, miben tudunk segíteni a gyárnak abban, hogy nagyon sikeres vállalkozást hozzanak létre Kaposváron. Ha ez sikerül, akkor ez Kaposvár ipartörténetét változtatja meg, ebben biztos vagyok. Ahogyan végigjártuk az épületeket, láttuk, hogy itt olyan léptékekről van szó, ami Kaposvár iparában eddig ismeretlen volt – mondta az alpolgármester.