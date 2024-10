A Balaton, mint Magyarország legnépszerűbb turisztikai célpontja, nem csupán nyáron várja a látogatókat – legalábbis ez a célja a fiatal egyetemisták innovációs ötleteinek, amelyeket az idei CheckINN Turisztikai Innovációs Versenyen mutatnak be hamarosan. A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány által szervezett verseny idei megmérettetése különösen nagy figyelmet szentel a Balaton egészéves turisztikai lehetőségeinek feltárására.

Rekordszámú jelentkezés érkezett a Balaton turizmusának megújításáért

A verseny népszerűsége idén minden várakozást felülmúlt. Több mint 100 egyetemista nevezett a versenyre, összesen 47 innovatív ötlettel, amelynek idei témája a Balaton térségének turizmusa. A jelentkező diákok az ország 16 különböző egyeteméről érkeztek, hogy megmérettessék magukat, és olyan ötletekkel álljanak elő, amelyek nemcsak a nyári szezonban vonzzák a látogatókat, hanem az év minden szakaszában. A legtöbb pályázó a Budapesti Corvinus Egyetemről jelentkezett, de a Széchenyi István Egyetem és a Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatói is nagy számban képviselik magukat. A mezőny igencsak sokszínű, ami azt bizonyítja, hogy a turizmus jövőjének formálásában nemcsak a turizmus-vendéglátás szakos hallgatók találnak fantáziát, hanem a különböző szakterületek képviselői is.

A versenykategóriák is igen színesek, ahol a hallgatók a számukra testreszabott témát is kiválaszthatták .

Kreatív ötletek a Balaton egészéves vonzerejéért

A témák önmagukban is nagyon izgalmasak, amiről Rázga-Ilyés Noémi, a CheckINN innovációs programigazgatója részletesen is beszélt:

– Az első kategóriákban olyan ötleteket vártunk, amelyek célja, hogy a Balaton egész évben vonzó legyen az utazók számára. Nemcsak nyári attrakciókat és programokat keresünk, hanem olyan megoldásokat, amelyek télen is érdekesek lehetnek, például a wellness turizmus vagy a kulturális események területén. Célunk, hogy a Balaton turizmusának szezonális egyensúlyát javítsuk – részletezte a programigazgató.

A második kategóriája a balatoni szolgáltatások megújítására alkalmas versenyhelyek, valamint a vendéglátók és helyi attrakciók fejlesztése.