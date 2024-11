A Magyar Nemzeti Bank (MNB) idei karácsonyi kampánya az adventi időszakban minden vasárnap új kvízkérdésekkel teszi próbára a fogyasztók ismereteit különböző pénzügyi témakörökben a jegybank közösségi médiafelületein. A kérdések segítenek átgondolni pénzügyeinket, és felmérni, hogy megfelelő pénzügyi ismeretekkel felvértezve készülünk-e az ünnepekre. A kampány mottója, „A hitel nem ajándék!” arra is emlékeztet, hogy a karácsonyi vásárlások során különösen fontos a felelős hitelfelvétel és pénzügyi tudatosság.

Az ünnepi költségvetés megtervezésével megelőzhető a túlköltekezés. Az MNB arra ösztönzi a fogyasztókat, hogy már az ünnepi bevásárlások előtt készítsenek költségvetést, amely figyelembe veszi az ajándékokra, dekorációkra, ünnepi menükre és programokra szánt összegeket. Ehhez az MNB Pénzügyi Navigátor honlapján elérhető „Tervezze meg kiadásait!” füzet és az MNB Háztartásiköltségvetés-számító kalkulátora is segítséget nyújt, melyek gyakorlati tippekkel segítenek a pénzügyeink átláthatóbb kezelésében.

Az év végi időszakban sokan igényelnek rövid lejáratú, kisebb összegű hiteleket is a karácsonyi kiadások fedezésére. Ez esetben azonban fontos, hogy alaposan mérlegeljük a kölcsön igénybevételének feltételeit. Az ünnepi vásárlásokra szánt hiteleknél is érdemes figyelembe venni a kölcsön teljes hiteldíj mutatóját (THM), a törlesztőrészlet mértékét, a futamidőt és az egyéb költségeket. Az MNB „Hitel- és lízingtermék-kereső” kalkulátora segítséget nyújt a megfelelő hiteltermék kiválasztásában. A fogyasztási hitelekről és a megfontolt hitelválasztás szempontjairól részletesebb tájékoztatás olvasható a Hitel, lízing menüpontban, valamint a vonatkozó „Fogyasztási hitelek” című Pénzügyi Navigátor füzetben.

Ha megbántuk online vásárlásunkat, a szerződés megkötése után 14 napon belül indoklás nélkül elállhatunk attól. Szolgáltatás esetén ez az időpont a szerződés megkötésétől, termék esetében a kézhezvételtől számítandó. Amennyiben hitelből vásároltunk és utóbb meggondoljuk magunkat, 14 napon belül a hitelszerződéstől is lehetőségünk van elállni, ha a kölcsönt még nem folyósították. Ha ez már megtörtént, akkor is díjmentesen felmondható a hitelszerződés ezen időszakon belül, azzal a különbséggel, hogy ilyenkor a hitel összegét legkésőbb 30 napon belül, az adott időszakra megállapított időarányos hitelkamattal együtt vissza kell fizetnünk. Az elállás és a felmondás a hitelhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokra (pl. biztosítás) vonatkozó szerződést is felbontja.