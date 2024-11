„A mesekönyv 2025 nyaráig megérkezik a könyvesboltok polcaira, de azok, akik Erste Cseperedő Bankszámlát nyitnak gyermeküknek, már most kapnak ajándékba egy példányt. A szeptemberben indult számlanyitási akció, illetve a mesekönyv sikerét mutatja, hogy kevesebb mint két hónap után több ezer példányban újra kell nyomtatni a Cserebere az erdőbent, olyan sok fogyott belőle. A bank társadalmi munkát végző partnerei, alapítványok, civil szervezetek segítségével hátrányos helyzetű családoknak is juttat a könyvből, amelyből jut a pénzintézet gyermekbarát bankfiókjaiba is. Az Erste eddig öt egységében alakított ki játszósarkot a bankoló szüleiket kísérő gyermekek számára” – tette hozzá.

Az Erste felmérése szerint tíz szülőből nyolc ad a gyerekének zsebpénzt, amely jó eszköz lehet a pénzügyi neveléshez. A szülők fele rendszeresen, további közel egyharmaduk alkalmanként, konkrét dologra – általában iskolás kortól. Az összeg az életkor növekedésével emelkedik: a 7-10 éveseket nevelő szülőknek csak a négy százaléka ad nagyobb zsebpénzt, 10-24 ezer forintot havonta, míg a 15-18 közötti fiatalok szüleinek viszont már a 36 százaléka. A többiek rendszerint szerényebb összeget szánnak erre a célra.

A zsebpénzt érdemes a gyermek számára nyitott saját bankszámlára utalni, a szülők így a banki eszközök használatát is meg tudják tanítani – például a bankkártyáét, amit most 0 forint kibocsátási díj mellett lehet igényelni az év végéig megnyitott Erste Cseperedő Bankszámlák mellé. A 14 év alattiaknak szánt számlán a szülők a gyerekek költéseit, számla- és kártyahasználatát folyamatosan nyomon követhetik saját George szolgáltatásukból. Az Erste emellett folyamatosan hasznos és praktikus tippekkel is támogatja a szülőket és a gyerekeket, ezzel is hozzájárulva a gyermekek pénzügyi ismereteinek növeléséhez.