Vármegyei termelők is nehéz helyzetbe kerültek az aflatoxin szennyezettség miatt, így nehéz eladni a kukoricát. Vagyis el lehet, de csak nyomott áron. Érdeklődtünk a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (Nébih), van-e tudomásuk toxin szennyezésről a vármegyében. Azt válaszolták a 2022-es aflatoxin szennyezéshez hasonló az elmúlt két évben nem volt. Pedig termelők is beszámoltak róla és az MG Produkt Kft. is felfüggesztette a kukoricával való kereskedését. Hanyecz Imre ügyvezető korábban elmondta, hogy idén a korábbihoz képest lényegesen nagyobb mennyiségű növényt érinthet a toxin-probléma.

A somogyi termést is érinti az aflatoxin probléma Fotóillusztráció: Fülöp Ildikó



Somogyi gazdálkodóktól tudjuk, hogy a felvásárlók gyorsteszttel győződnek meg róla, hogy a kukorica szennyezett, vagy sem. Kovács Melinda, kaposvári akadémikus kérdésünkre elmondta: a tesztek valóban alkalmasak arra, hogy az aflatoxin jelenlétét kimutassák a kukoricában. De pontos értékeket csak akkreditált labor vizsgálata tud adni.

Gomba okozza az aflatoxin szennyezést

Az aflatoxin szennyezést az Aspergillus penészgomba okozza, amely stressz hatására másodlagos anyagcserére tér át és úgynevezett mikotoxint termel, ilyen az aflatoxin. A stressz lehet a rossz raktározás, de az éghajlati körülmények extrém szélsőségessége is. Ez utóbbi magyarázhatja a mostani fertőzöttséget.

– Eddig is volt ilyen gomba, csak korábban nem termelt toxint – mondta el kérdésünkre Kovács Melinda, akadémikus a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Kaposvári Campus professzora. Hozzátette: az extrém időjárási viszonyok között a szárazság okozta stressz tovább növekszik. Ezért várható, hogy a jövőben ez a probléma gyakrabban előfordul majd.