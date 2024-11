File name :DSC_0082.JPG File size :1.3MB(1389305Bytes) Date taken :2005/01/26 14:04:25 Image size :2000 x 1312 Resolution :300 x 300 dpi Number of bits :8bit/channel Protection attribute :Off Hide Attribute :Off Camera ID :N/A Camera :NIKON D1H Quality mode :FINE Metering mode :Center-weighted Exposure mode :Manual Speed light :No Focal length :18 mm Shutter speed :1/200second Aperture :F8.0 Exposure compensation :0 EV White Balance :Auto Lens :18 - 35 mm F 3.5 - 4.5 Flash sync mode :N/A Exposure difference :+0.6 EV Flexible program :No Sensitivity :ISO200 Sharpening :High Image Type :Color Color Mode :Mode I(sRGB) Hue adjustment :3 Saturation Control :N/A Tone compensation :Normal Latitude(GPS) :N/A Longitude(GPS) :N/A Altitude(GPS) :N/A