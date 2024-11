A Fiatal Vállalkozók Hete kiemelkedő esemény Magyarországon, amely a fiatalok széles rétegeit ösztönzi a vállalkozásra és a karrierépítésre. Társadalmi-gazdasági szemléletformáló ereje rendkívüli jelentőséggel bír – a jelenlegi körülmények között talán még nagyobb szükség van rá. A rendezvényre 2024. november 25-29. között kerül megrendezésre országosan 15 városban. Az elmúlt 16 évben közel 35 000 látogató vett részt személyesen a Fiatal Vállalkozók Hetén, és 3,6 millió háztartásba jutott el online vagy TV-n a rendezvények közvetítése, így méltán vált a magyar fiatalok karrier- és jövőtervezésének egyik központi eseményévé.

– A FIVOSZ Somogy vármegyei Elnökként különösen büszke vagyok arra, hogy a tegnapi nappal Kaposvár is felkerült a Fiatal vállalkozók hete térképére – nyilatkozta ifj. Vida Péter, a FIVOSZ Somogy vármegyei elnöke a rendezvényről. – Ezt a 17 éve tartó rendezvény sorozatot először rendeztük meg Kaposvári helyszínen is, melynek a MATE Kaposvári Campusa Tanácsterme adott otthont. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy még egyszer megköszönjem az intézménynek a rendezvény befogadását. Az esemény nemcsak a kapcsolatépítésről és a tapasztalatcseréről szól, hanem arról is, hogy inspiráljuk egymást. Hiszen minden vállalkozás egy történet. Egy történet a bátorságról, a kitartásról, az új ötletekről, valamint az ötleteink megvalósításáról. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vesz ennek a hétnek a szervezésében, előadóként, támogatóként, vagy egyszerűen érdeklődőként. Külön meg szeretném köszönni az MBH banknak, mint az eseménysorozat fő támogatójának a közös együttműködést. Óriási öröm volt számomra az is, hogy a rendezvény végén sokan ott maradtak beszélgetni egymással és az előadókkal is.