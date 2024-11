Hogy megbizonyosodjunk arról, valóban ennyire keresett lett-e Balatonfenyves, megkerestük Szétág Tímeát, a térségben aktív ingatlanközvetítőt. Elmondása szerint a déli part nyugati települései, különösen Fonyód és Balatonfenyves, egyre népszerűbbek azok körében, akik csendesebb, meghittebb nyaralóhelyet keresnek. Sőt, nem ritka, hogy ügyfelei Siófokról vagy Balatonlelléről kívánják eladni meglévő ingatlanjaikat, és inkább a nyugatabbra fekvő településeket választják.

– Fenyves nagyon sok új építésű ingatlannal gazdagodott az elmúlt években, ezek jelentősen megemelték a négyzetméterárakat. A vízparti lakások mindig is drágák voltak, de az utóbbi időben ezek ára különösen megugrott – osztotta meg tapasztalatait Tímea. Bár a statisztikák szerint a Balaton utca és a Vachott Sándor utca kiemelkedően magas árakkal rendelkezik, azt is hozzátette, hogy az eladók által megjelölt ár és a ténylegesen eladott ingatlanok között lehet eltérés.

Balatonfenyves eddig a nyugalom szigeteként volt ismert, ám a kikötőfejlesztések, a turisztikai infrastruktúra bővülése és a befektetői érdeklődés teljesen átalakította a helyi ingatlanpiacot. A Balaton déli partja most rácáfol arra, hogy csak az északi oldal kiváltsága a luxus életérzés.

Miért választják egyre többen a Balatont?

A balatoni ingatlanpiac sikere nem véletlen. A tóparti ingatlanok nemcsak a gyönyörű panoráma és a természet közelsége miatt népszerűek, hanem azért is, mert az infrastruktúra fejlesztése folyamatos. A korlátozott építési lehetőségek miatt a kereslet folyamatosan túlszárnyalja a kínálatot, ami az árakat az egekbe emeli.

Míg Budapest továbbra is erős a piacon, a KSH 2023-as és az ingatlan.com 2024-es adatai egyértelművé teszik, hogy a Balaton most már az ország ingatlanpiacának koronázatlan királya. Vajon a következő években is folytatódik ez a trend? Egy biztos: a tóparti települések továbbra is a luxus életvitel szinonimái maradnak.

Település | Közterület | Átlagár (ezer Ft/m²)