Tényleg bejglire utazik valaki? Igen, és nem vicc. Márpedig, ha a balatoni cukrászdák kínálata ilyen csábító, ki ne dobná be magát az autóba és ne indulna el egy kirándulásra? Képzeljük csak el: levendulás-diós vagy csokis-narancsos bejglik, amik miatt simán megéri elviselni egy 80 kilométeres utat és egy dugót az M7-esen. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint a bejgli-turisták különleges jelenségnek számítanak, hiszen egyetlen céljuk van: megtalálni az ünnepi asztaluk tökéletes sztárját. Nem elégszünk meg a hipermarket polcain unatkozó bejglikkel, ha egyszer a Balaton partján az ízek és a minőség is teljesen új dimenzióba léptek.

20231206 Siófok, Kati mama karácsonyi menüt főz. Bejgli is kerül az asztalra. Fotó:Bánkúti Sándor

A bejgli-turizmus titkai

Mi teszi különlegessé a balatoni bejglit? Először is, itt nemcsak süteményt kapunk, hanem egy kis darabka gondoskodást is. A helyi cukrászdák kézműves bejglijei szívvel-lélekkel készülnek, és ez minden szeletben érezhető. A klasszikus diós és mákos ízek továbbra is népszerűek, de a Balaton fagyija versenyekről megismert ízek télen is visszatérnek. Ha egyszer fügés fagyival lehetett nyerni, miért ne próbáljuk meg fügés bejglivel is?

A balatoni cukrászdák kínálatában így találkozhatunk fügés-mákos, levendulás-diós és csokis-narancsos változatokkal is. Ezek az ízek nemcsak a szemet gyönyörködtetik, de valódi gasztronómiai élményt is nyújtanak. Sőt, az aszalt gyümölcsökkel, például szilvával vagy barackkal, amelyeket gyakran céges ajándékként vagy külföldi barátok meglepetéseként is rendelnek.

De miért utazik valaki ennyit a finom tekercsért?

A Balatoni Turizmus Szövetség szerint egy jó bejgliért tényleg megéri útra kelni. És mint mondják, a turisták valóban nem sajnálnak időt és energiát arra, hogy beszerezzék ezeket a különleges finomságokat. Egyesek akár 100 kilométert is autóznak, hogy a legjobb minőséget kapják, és ha már itt vannak, miért ne kötnék össze a vásárlást egy kis balatoni sétával vagy forralt borozással?

Az édesszájúak pedig tudják, hogy a bejgli nem csak sütemény, hanem az ünnep lelke. Az illata, az íze és a gondoskodás, amivel készül, mind-mind hozzátartozik a karácsony hangulatához. És valóban, a balatoni bejgli nemcsak étel, hanem egy darabka boldogság, ami melegséggel tölti el az embert.