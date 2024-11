A Nemzetgazdasági Minisztérium közlése szerint a jövőben maximum 15, céges rendezvényeknél 20 százalékos lehet a felszolgálási díj a vendéglátásban, a borravalót pedig fizetési módtól függetlenül adómentesen kaphatják meg a felszolgálók a társadalmi egyeztetésre bocsátandó jogszabályi változásoknak köszönhetően.

Adómentes lesz a kártyával fizetett borravaló is.

Fotó: Lang Róbert

Borravaló mindenhol van

A kaposvári éttermek többségében nincs szervizdíj, ez igaz a La Pergola étteremre is, ahol azt vallja a vezetés, hogy az árat már eleve úgy alakítják ki, abba belekalkulálják a felszolgálás költségét. – Ha még ehhez hozzátennénk 15 százalékot az megdrágítaná az ételeket jelentősen. A vendégeink nagy többsége ad borravalót és nagyjából az étel árának 15 százalékát, de ez így önkéntes, közölték kérdésünkre. A La Pergola étterembe betérő vendégek nagy része bankkártyával fizet az elfogyasztott fogások után, ők van, hogy szólnak a pincéreknek kerekítsék fel a végösszeget és kártyával fizetik a nekik szánt borravalót is. Ez eddig adó- és járulékköteles volt, azonban a Nemzetgazdasági Minisztérium jogszabálymódosítása alapján minen esetben adómentes lesz a borravaló és a munkavállaló akkor is megkaphatja, ha a vendég azt elektronikusan, vagy azonnali átutalással fizeti. Az ehhez szükséges technikai feltételeket a vendéglátóhelynek a fizetési műveletek elfogadását nyújtó pénzforgalmi szolgáltató kötelessége lesz. A borravaló elosztását pedig a vendéglátóhelynek kell szabályzatba foglalnia nyilvántartást is kell erről vezetni.

Szervizdíj vagy borravaló

A borravalót eddig jobbára maguk között osztották szét a pincérek, ha azt készpénzben megkapták a vendégektől. – Nálunk nincs szervizdíj, de biztos vagyok benne, hogy ez idővel kötelező lesz majd. Úgy látjuk, hogy az a törekvés, hogy a vendéglátás ezen részét is kifehérítsék, vélekedett Horváth Gábor, a L'altro étterem séf-tulajdonosa. Hozzátette: a vendégeik többsége kártyával fizet és az összes borravaló a pincéreké, amivel motiválják is őket a lehető legjobb minőségű kiszolgálásra. A szervizdíjat Horváth Gábor nem tartja jó megoldásnak, mert úgy véli: a vendégnek legyen joga eldönteni, hogy anyagilag is javadalmazza -e a jó szolgáltatást. – Van olyan, aki nem is nézi mi szerepel a számlán, csak kifizeti és utána még borravalót is ad. Ilyen esetben dupla lenne a borravaló adása, tette hozzá.