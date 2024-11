– Szeretném megkérdezni a véleményeteket az alábbi szerelési árakról – írta egy résztvevő a csoporttagoknak. – Normálisnak számítanak ezek az árak Siófok környékén vagy szerintetek túl magasak? Van egy olyan érzésem, hogy átvertek minket. Budapestről érkeztek a szerelők, de másnapra újra nem működött a kazán és most semmi garanciát nem vállalnak. Hőcserélő tömítés, elektróda, hibafeltárás, általános karbantartás és rendszer tisztítás is: ez is olvasható a számlán, melynek végösszege 371 ezer 647 forint. - Nehéz állást foglalni, mivel nem tudni, hogy milyen kazánról van szó - mondta érdeklődésünkre szerdán Hatta József magyaregresi víz-, központi-fűtés, gázvezeték- és készülék szerelő mester, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) kézműves tagozatának küldötte. Az is kérdés, hogy milyen típusú volt a készülék, milyen kategóriájú, családi vagy ipari az említett berendezés, és mekkora a teljesítménye. Lényeges lenne tudni, hogy a szerelők mit javítottak, milyen munkafolyamatokat végeztek el, s mit cseréltek ki.

Brutális számla érkezhet a rossz készülék miatt. Fotó: Nagy Norbert

Hatta József szerint ha családi házról van szó, akkor első hallásra magasnak tűnik az összeg. Ennyiért a megrendelő ugyanis akár egy új kondenzációs kazánt is vásárolhatott volna. A magyaregresi szakember az eset kapcsán arról is szólt: érdemes lenne tudni, hogy mit takar pontosan a rendszer tisztítás. Adódik a kérdés: a szerelők a kazánt tisztították vagy az egész fűtési rendszert? Azt mondta: munka előtt célszerű, ha a megrendelő előzetes árajánlatot kér a vállalkozótól.

– Így az ügyfél tudhatja, hogy mégis mire számíthat - hangsúlyozta. A megrendelő elgondolkodhat azon, hogy megéri-e az adott készüléket megjavítani vagy inkább érdemes új készüléket vásárolni.

Hatta József kiemelte: probléma esetén a kamarai békéltető testülethez fordulhat a panaszos. Ugyanakkor a megrendelőknek hasznos lehet a Magyar Mérnöki Kamara honlapja, ahol a tematikus nyilvántartásban a somogyi gázszerelőket is megtalálhatják az érdeklődők.

Ilyen számla érkezik, ha meghibásodik a gázkészülék

Egy gázkonvektor tisztításának ára körülbelül 9-20 ezer forint, ez függ a készülék típusától is. Amennyiben szükséges, az anyagbeszerzés költsége 3-8 ezer forint, egyéb javítási munkák esetén körülbelül 17 - 25 forintos árral számolhatunk.

Egy turbós kazán karbantartása 12-27 ezer közé tehető, az álló kazánok karbantartása kicsit drágább. A kondenzációs kazán tisztítása, karbantartása 20 ezer és 45 ezer forint közé tehető alkalmanként. Előfordul, hogy a kazán karbantartás teljesítménytől függően van árazva a szervizeknél. A kiszállási díj nagyjából tízezer forint vidéken, a klasszikus falikazánok tisztításáért 15 - 30 ezer forintot kérnek el a szakemberek. Természetesen, az egyes készülékek alkatrészárai jelentősen eltérőek lehetnek. Egy panelcsere már 100 ezer forintos tétel, az alapszerelést sem ússzuk meg 30 ezer forint alatt.