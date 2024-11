Egyezkednek a pékek a dió áráról

Évek óta folyamatosan növekszik a dió ára, ezt tapasztalják a pékségek is. – Szerintünk olyan mértékben drágul az alapanyag, amely már indokolatlan, vélekedett Ojtó Lajos, a kaposvári Slendy Pékség tulajdonosa. Hozzátette: a bejglihez elengedhetetlen mák és persze a dió is drágább, ez utóbbi idén egészen drasztikusan elszállt. A pékségek akár 4500 forint feletti kilónkénti árat is fizethetnek a diós bejgli fő összetevőjéért. – A drágulás olyan mértékű, amit nem tudunk teljes egészében beépíteni a kész termék árába, mert akkor vevőket veszítenénk. Viszont szeretünk valódi diót használni a bejglihez, és olyan arányban, ahogy az elő van írva, ezért minimális áremelés biztosan lesz idén is, mondta el Ojtó Lajos. A drágulás az is indokolja, hogy idén kevesebb dió termett az ületetvényeken.