– Jó évet zárunk szerencsére, és jelentős összeggel tudjuk jutalmazni a munkavállalóinkat – mondta Fábián Balázs a Videoton Elektro-PLAST Kft. ügyvezető igazgatója. – A kaposvári és marcali üzemben dolgozók közül nagyjából 750 ember kap majd pulykapénzt. A betanított munkások esetében ez az összeg egy havi bérnek felel meg. Számításaink szerint körülbelül 150 millió forintnál is magasabb összeget fizetünk ki a dolgozóknak – tette hozzá az ügyvezető igazgató.

Legyen az kisebb vagy nagyobb cég, a legtöbb gondol a dolgozóira.

A Kaposvári Villamossági Gyárban (KVGY) is lesz jutalom decemberben. Szalai Gyula ügyvezető igazgató elmondta, az idén egyszer már fizettek ki bónuszt. Júliusban egy heti bérnek megfelelő összeget adtak a dolgozóknak, karácsonykor azonban jóval magasabb összegre számíthatnak. A betanított munkások bruttó 300 ezer, a szakmunkások bruttó 500 ezer, a szellemi dolgozók pedig bruttó 600 ezer forintot kapnak. A dolgozók választhatnak is, hogy az összeget Szép-kártyán, ajándék utalványban, egészségpénztári számlán vagy bérként kérik.

– Nagyjából 170 millió forintot fizetünk ki az év végén a 345 saját munkavállalónknak – mondta Szalai Gyula. – A jutalmak mellett a törzsgárda pénzeket is odaadjuk azoknak, akik kerek éve dolgoznak már nálunk. Az idén ez 33 munkavállalót érint és majdnem 5 millió forintot osztunk szét. Az év dolgozóját és az év középvezetőjét is jutalmazzuk majd – emelte ki a KVGY ügyvezető igazgatója.

A kisebb cégek is gondolnak dolgozóikra

Németh József a személyszállítással foglalkozó Németh Kft. ügyvezetője ajándékcsomaggal lepi meg dolgozóit decemberben. A jutalom 15 munkavállalót, buszsofőröket, műhelyeseket és irodásokat érint. Németh József elmondta, húsz évvel ezelőtt sokkal bőkezűbben tudott karácsonyi jutalmat adni, most azonban csak ebben a formában teheti meg. A Megapapír Kft. is jutalmazza dolgozóit karácsonyhoz közeledve. Gerhát Györgyi a Mega-Papír 2004 Kft. ügyvezető-tulajdonosa érdeklődésünkre elmondta, karácsonyi partit is szerveznek dolgozóiknak és párjaiknak, a jutalmat pedig az alapján kapják majd a munkavállalók, hogy mennyi ideje vannak a cégnél.