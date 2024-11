Szinten tartja magát a társasházi lakásépítés

Valamivel kevesebb társasházi lakásépítés indult a harmadik negyedévben, mint a másodikban, ugyanakkor az Aktivitás-Kezdés jelentősen meghaladta az első negyedévet jellemzőt. Kicsit több, mint 100 milliárd forint értékben kezdődtek meg kivitelezési munkák a szektorban. Az év első 9 hónapját nézve így összességében magasabb Aktivitás-Kezdés volt jellemző folyóáron, mint 2019-2023 azonos időszakában, a kivitelezési fázisba lépő projektek összege nagyjából megegyezett a 2022 azonos időszakival. Az idei első 9 havi Aktivitás-Kezdés változatlan árakon nézve a 2023 első három negyedévest is meghaladta, ugyanakkor 2016 óta a második legalacsonyabbnak bizonyult.

Az előzőekből látszik, hogy a fejlesztők még továbbra is nagyon óvatosak a projektindításokkal, annak ellenére, hogy az idei évi kereslet az új lakások iránt növekedett tavalyhoz képest. A lakáspiaci folyamatok alapján a kínálat bővülése várható, a tovább erősödő kereslet, és növekvő árak több beruházót is a projektek indítására sarkallhatnak, így pedig a társasházi Aktivitás-Kezdés is emelkedhet a jövőben.

A második negyedév után tovább csökkent a befejezett társasházi lakásépítések összege, a harmadik negyedévben mindössze alig haladta meg a 60 milliárd forintot. Ezzel együtt az első 9 hónapban nagyjából 265 milliárd forint értékben adtak át társasházi lakásokat, ami enyhe növekedést jelentett a tavalyi év azonos időszakához képest. Egyelőre az utolsó negyedévre nagyobb volumenben várható lakások átadása, azonban a projektek csúszása miatt ezek egy része feltételezhetően csak a következő évben készülhet el.

A társasházi lakásépítések továbbra is a legnagyobb arányban Budapesten indultak el, az elmúlt 4 negyedév adatai alapján a főváros részesedése 60 százalék körül mozgott. Kelet-Magyarországhoz a társasházi Aktivitás-Kezdés 14 százaléka kapcsolódott, míg Nyugat-Magyarországhoz a 24,5 százaléka, ami növekedést jelentett az előző negyedévekhez képest.