A cégek 68 %-a, akik nem tájékozódtak még az ESG szabályozás kapcsán, de ismerték a rendelet hátterét, fókuszát, ők pozitívan nyilatkoztak az ESG célokról, melyeknek jövőbeli alkalmazásától főként ügyfélelégedettséget, hírnevük javítását és jobb piaci pozíció megszerzését várják.

– A KAVOSZ Zrt., a KAVOSZ E-Green Zrt. valamint a nemrég megalakult ESG Szövetség is fontos feladatának tekinti a hazai KKV szektor ESG ismeretinek bővítését és az ebben rejlő lehetőségek azonosítását, hiszen ma még a legtöbb vállalkozás csak egy újabb adminisztrációs teherként tekint erre – mondja Krisán László, a KAVOSZ vezérigazgatója a Billingo kutatási kezdeményezésére reagálva. "Az elmúlt időszakban több felmérést is végeztek ezen szervezetek is, melynek eredményeképpen visszaigazolásra került, hogy továbbra is nagy az ismerethiány a hazai KKV-k körében. A KAVOSZ cégcsoport és az ESG Szövetség fontos küldetésének tekinti, hogy minden támogatást megadjon a vállalkozásoknak és biztosítsák a soft landinget" - tette hozzá Krisán.

A legnagyobb kihívás

Azon vállalkozások körében, akik foglalkoznak már az ESG alkalmazásával, a kihívásokra helyeződik a hangsúly, hiszen a kutatásból kiderült, hogy a szempontokat ismerők 39%-a információhiányból érkező nehézségekkel nézett szembe a bevezetés során. Ennél jobb hír, hogy a válaszadók 74%-a valamilyen szempontból (márkakép javulása, ügyféligényeknek való megfelelés, működési költségek csökkenése, munkavállalói elköteleződés fokozása, erősödő piaci pozíció, tőkebevonási előnyök) tapasztalt már előnyöket az ESG szemléletének alkalmazása következtében.