– A nehezedő gazdasági helyzet az ingatlan-forgalmazásban is érzékelhetően megmutatta magát – hangsúlyozta Boldizsár Balázs, a kaposvári Boldingatlan Kft. ügyvezetője. – Lassult a piac, de az örök mondás, miszerint a szépet és a jót mindig jó áron el lehet adni, most is igaz volt. Bizakodva várjuk a jövő évi gazdaságélénkítő intézkedések hatásait.

Boldizsár Balázs szerint izgalmas, hogy akár 10 százalék önerővel is lehet ingatlant vásárolni. Fotó: Lang Róbert

Az ügyvezető szerint ez nem generál azonnal gyors változást a piacon, de biztos, hogy pozitív irányban elmozdulást okoz majd. Az intézkedés, miszerint akár 10 százalék önerővel is ingatlant lehet vásárolni, izgalmasnak tűnik, ugyanis akár Babaváró hitellel vagy egy Munkáshitellel már akár egy 40 millió forintos ingatlanhoz is hozzá lehet jutni.

A kaposvári vállalkozás jelenleg közel 200 ingatlan forgalmazásával foglalkozik. Ezek nagy része somogyi: a házakon és lakásokon kívül ipari létesítmény is található közöttük. Pillanatnyilag a legdrágább egy budapesti ingatlan, melynek értéke meghaladja az egymilliárd forintot, míg a somogyiak közül a legnagyobb összegbe egy csaknem 600 millió forintos ipari terület kerül.

Boldizsár Balázs arról is szólt: a Balatonon rengeteg eladó ingatlan jelent meg az utóbbi időben a piacon. Arra a felvetésre - miszerint mit vár 2025-ben a balatoni ingatlan-forgalmazással kapcsolatban - hangsúlyozta: a szakemberek ügyesek és a turizmust igyekeznek minél jobban meglovagolni.

– Ennek köszönhetően az ingatlankiadás vélhetően továbbra is húzóerő lesz a Balatonon – közölte. – Ennek tudatában valószínűleg mindig jó befektetés lehet ingatlant vásárolni a Balaton parton.

Sinka József, az egyik balatonmáriafürdői ingatlan-közvetítő és értékbecslő cég ügyvezetője azt mondta: jelenleg is sok az eladó nyaraló, lakás, üdülő, társas és családi ház a Balatonnál. Zömében 30-120 millió forintos árkategóriában zajlik az ügylet, de sok túlárazott ingatlan is van.

– Az áremelkedés mértéke már nem olyan ívű, mint pár évvel ezelőtt – hangsúlyozta. – Kérdés, hogy jövőre hogyan alakulnak a hitelezési feltételek, s a különböző támogatások. Ha ez kedvező lesz, akkor több házat adhatnak majd el a Balatonnál is.