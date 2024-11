– Minden más lett és minden más lesz. Mit ígér elnöki ciklusprogramjában a somogyi vállalkozásoknak – kérdeztük Gulyás Árpádot, aki egyben a Csurgó-Coop Zrt. vezérigazgatója is, s kamarai hivatalát szeptember elsején foglalta el.

– Nem függetleníthetjük magunkat a nemzetközi és országos hatásoktól, de folyamatosan feszegetni kell lehetőségeink határait. Ezt tettük eddig is, s ezt tesszük a jövőben is.

Gulyás Árpád: nyitva tartjuk az ajtókat, ablakokat, hogy legyen ideje, helye az innovációnak azonnal megjelenni Fotó: Lang Róbert

– Most mi a kiindulópont?

– Az országos adatok azt mutatják, hogy a foglalkoztatottak száma meghaladja a 4,7 milliót, a regisztrált álláskeresők számát tekintve Dél-Somogyban azonban például nem ilyen rózsás a helyzet. A szeptemberi reálbérfordulat Somogyban bizony differenciáltan érvényesül. Az infláció a korábbiakhoz képest visszaszorulóban van, de a somogyi alacsony keresetűeket még ez is szorongatja.

– Akkor van számos olyan somogyi jelenség, amire figyelni kell?

– Megőrizzük az értékeket, követjük a hagyományokat, új tudássá építjük a tapasztalatokat és – ha jelképesen is – nyitva tartjuk az ajtókat, ablakokat, hogy legyen ideje, helye az innovációnak azonnal megjelenni, amikor megfogalmazódik akárcsak egy ötlet szintjén is.

– Mi az, amit a következő, négyéves időszakban mindenképpen szeretne elérni?

– Minél több fiatal vállalkozót szeretnénk bevonzani a kamarába.

– Kitalálom: a másik a szolgáltatási paletta szélesítése?

– Változik a világ, vele kell változnunk. Nem önmagában a széles kínálat, a szolgáltatási paletta a lényeg, hanem az, hogy ez eljut-e minden tagunkhoz, vagy éppen a regisztrált vállalkozásokhoz.

– Azt gondolja, vannak olyan tagok és regisztrált vállalkozások, akik és amik nem tudják, hogy mi szerepel a SKIK-palettán?

– Nem gondolom, tudom! Számos beszélgetésből ez derül ki.

– Félve kérdezem a szakképzésről, hiszen ez eddig is az ön kamarai munkájának egyik fókusza volt…

– A szakképzés a kamarai munka kiemelt része, sarokköve. Prioritásnak tekintem az intenzív pályaorientációs munkát. Ugyancsak erősíteni szeretnénk a felnőttképzés területén, és az ágazati munkacsoportokat is még aktívabb munkára ösztönözzük a jövőben.

– Mi kell még az elnöki programjának sikerre viteléhez?

– Csodák nincsenek, dolgozni kell, de másként, mint eddig tettük, mert a mi világunk is megváltozott. Minden lehetőséget ki kell használni, mint például a most futó, a Nemzetgazdasági Minisztérium által támogatott Vállalkozásfejlesztési Projekt, ami célul tűzte ki a kevéssé fejlett járásokban tevékenykedő vállalkozások felzárkóztatását. Somogy jelentős része ebbe a kategóriába tartozik.

– Végszó?

– Szolgálunk és szolgáltatásokat nyújtunk azzal a céllal, hogy hogyan lehet összefogva, a rendelkezésre álló tudás és tapasztalat felhasználásával sikerre vinni a vármegye vállalkozóinak üzleti elképzeléseit.