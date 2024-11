„Ez az azonosító tulajdonképpen olyan, mint egy útlevél, amely lehetővé teszi a pénzügyi piacokon való hiteles részvételt. A LEI-kód egy vállalat életében kulcsfontosságú lehet, hiszen nélküle a cég nem végezhet olyan pénzügyi tranzakciókat, mint például az értékpapír-kereskedelem” – magyarázta Kétszeri Dávid, a piacvezető hazai LEI szolgáltató szervezet, a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.

Az egyedi azonosító révén a hatóságok könnyebben nyomon követhetik a pénzügyi tranzakciókat és szereplőket, így csökkenthetik a piaci kockázatokat.

A LEI-kód kezd egyre fontosabbá válni globálisan, erre érdemes figyelniük a magyar vállalkozásoknak is.

„A jogalany-azonosító (angolul: Legal Entity Identifier) egy 20 karakterből álló, egyedi azonosító, amelyet a vállalatok, szervezetek igényelhetnek. Általános érvényessége 1 év – tehát évente meg kell újítani az azonosítót –, de biztosítunk olyan szolgáltatást is, amelynek keretében 3 vagy 5 évre lehet LEI-kódot igényelni az adott vállalat pénzügyi terveinek megfelelően” – meséli Kétszeri Dávid vezérigazgató.



Miért fontos a LEI-kód?



Az egyedi azonosító célja, hogy elősegítse az átláthatóságot a globális pénzügyi rendszerben. A kódok ugyanis lehetővé teszik a hatóságok számára, hogy azonosítsák, mely vállalatok vesznek részt egy-egy pénzügyi tranzakcióban.



„A LEI-kódok rendszere globális szinten biztosítja az átláthatóságot és a követhetőséget, amely a piaci bizalom alapját képezi. Ennek köszönhetően a befektetők és más piaci szereplők számára is biztonságosabb környezetet teremt” – fejtette ki a GS1 Magyarország vezetője.

Kinek kötelező a LEI - kód?

Az EU 2014/65. számú MIFID II. irányelve értelmében 2018. január 3-tól minden olyan jogi személynek, aki értékpapírokkal szeretne kereskedni, rendelkeznie kell LEI-kóddal.

Hol lehet ellenőrizni a LEI - kód érvényességét?

A LEI-kód érvényességét a GS1 által működtetett LEI Direct weboldalon keresztül könnyedén ellenőrizheti. Az adatbázis folyamatosan frissül. Emellett a GLEIF – a LEI-ügynökségek központi szerve – hivatalos oldalán is elérhetőek az érvényes, aktív kódok.

Mindazonáltal nemcsak a pénzügyi szektor, de a globális ellátási láncok (például az élelmiszer-kereskedelem) szempontjából is hasznos lehet a LEI-kód rendszere. A Covid–19-világjárvány rámutatott az ellátási láncok törékenységére, és arra, hogy az átláthatóság és a gyors azonosítás elengedhetetlen a fennakadások elkerüléséhez. A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara például kifejezetten javasolja a LEI-kód használatát az ellátási láncokban részt vevő vállalkozások egyértelmű azonosítására.

A GS1 Magyarország vezérigazgatója, Kétszeri Dávid is egyetért azzal, hogy a nemzetközileg elfogadott azonosítók, amilyen a LEI-kód is, hozzájárulhatnak a globális ellátási láncok átláthatóságához és a zökkenőmentes működésükhöz. Ez pedig különösen hasznos lehet abban az esetben, amikor egy természeti katasztrófa vagy más külső tényező miatt az ellátási lánc sérülékennyé válik.

„Hazánkban, ha LEI-kód-regisztrációról van szó, a legtöbben minket választanak, elsősorban a szakértő, magyar nyelvű ügyfélszolgálat könnyű elérhetősége miatt, illetve azért is, mert a többéves LEI-szolgáltatásunk jelentős előnyt jelent az évenkénti megújítást igénylő verzióhoz képest. A pénzügyi azonosító nyilvántartásával kapcsolatos adminisztráció terhe így lekerül a vállalatokról, biztosítva a folyamatos érvényességet és a frissített adatokat. Ez pedig jelentős idő- és költségmegtakarítást eredményezhet a cégek számára” – emelte ki a vezérigazgató, hozzátéve, hogy a LEI-kód bevezetése és alkalmazása jelentős lépés a digitális gazdaság felé, ahol az átláthatóság, a biztonság és az egyszerűsített ügyintézés minden vállalkozás számára előnyt jelent.