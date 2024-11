Varga György a főként vetőburgonyával foglalkozó berzencei Solanum Kft. ügyvezető-tulajdonosa megkeresésünkre elmondta, attól nem kell tartani, hogy teljesen eltűnik a krumpli a boltokból. Miután a magyar elfogy, felváltja a külföldi.

– Már most is lehet kapni francia krumplit az üzletekben – mondta Varga György. – A külföldi termékek közül az egyik legjobb minőségű. Jók az adottságaik, ezért tudnak jót termelni. Ezen kívül lengyel, osztrák és német burgonyát is lehet majd venni az üzletekben. Az viszont szinte biztos, hogy nagyjából tíz százalékkal kevesebb krumpli érkezhet be hazánkba, mert az esős időjárás és az árvizek sok országban megtizedelte a termést. Várhatóan ez az árakon is érzékelhető lesz. Most egyébként kilónként 400 forintért lehet hozzájutni a krumplihoz, a termelő meg kap érte 150-180 forintot – emelte ki Varga György.

Elfogy a magyar krumpli? Fotó: Albert Péter

Magyarországon bő 8000 hektáron foglalkoznak krumplival. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai szerint, Somogyban 119 és fél hektár a termésterület. Ennek jelentős része Berzencén és Csurgón található. A Solanum Kft. ügyvezető-tulajdonosa arról is beszélt lapunknak, vetőburgonyát termelnek a földjeiken, azonban amelyik krumpli átmérője meghaladja az 55 millimétert, azt étkezési burgonyaként értékesítik. Ez a termés körülbelül 20 százaléka. – Ritkán szoktam ezt mondani, de nekünk szuper termésünk volt idén – hangsúlyozta Varga György. – Szerencsénk volt azzal, hogy későn vetettük el, és májusban, június elején bő eső érte a termést, ezért nem kellett sokat öntözni. A vetőmag 90 százaléka gyakorlatilag egyszer lett csak megöntözve – tette hozzá.

Érdemes lenne növelni a krumpli termőterületét

Varga György arról is beszélt, érdemes lenne itthon növelni a termőterületet, erre egyébként törekvés is van hazánkban. Azt szeretnék elérni, hogy 2030-ra önellátóak legyünk krumpliból. Ehhez azonban sokat kell még fejleszteni.