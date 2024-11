Az ügyvezető arról is szólt: a kukorica most tonnánként 50-80 ezer forintba kerül, az aflatoxin szinttől függ az ár. Amelyik nem szennyezett, azért csaknem 78-80 ezer forintot adnak a kereskedők, de ebből kevés van, míg a toxinnal szennyezett áru ennek jóval olcsóbb. Hanyecz Imre kiemelte, most az a céljuk, hogy a korábban megkötött 50 ezer tonna kukorica kiszállításáról szóló szerződést teljesítsék. Az utóbbi három hétben csaknem 15 ezer tonnát vittek Olaszországba és a belföldi felhasználóknak. A toxinnal kapcsolatos reklamáció ezúttal 20 százalék, szemben a tavalyi nullával. Reklamáció esetén tonnánként akár 20-30 euró is lehet a büntetés, amit a kereskedő fizet.

Baranyai: jó lenne, ha helyreállna a bizalom

Baranyai Sándor, a Mezőgazdasági Termelők Érdekvédelmi Szövetségének somogyi elnöke kiemelte: a kukoricánál komoly aflatoxin fertőzöttséget jeleznek a laboratóriumi eredmények. Az elnök szerint senki nem tudja megmondani, hogy ténylegesen milyen mértékű a toxin fertőzöttség, s a kialakult helyzet miatt gyakori, hogy a termelők és a kereskedők között elveszett a bizalom.

A probléma ott kezdődik, ha egy termelő megakarja vizsgáltatni a kukoricát, akkor többször a megrendeléstől számított egy héten belül nem kerül sor a mintavételre.

– jegyezte meg Baranyai Sándor.

Mire laboreredmény lesz, addig akár 2-3 hét is eltelhet, ráadásul óriásiak a költségek, amit a termelő fizet.

Baranyai Sándor rámutatott: számos esetben a laborvizsgálat csak tárgyalási alapot jelent. Egyes kereskedők arra hivatkoznak, hogy az eredmény tájékoztató jellegű, s majd az áru rendeltetési helyén lezajló vizsgálat döntheti el az termény értékét.

Az aflatoxin szennyezettség miatt átmenetileg felfüggesztette a kukorica felvásárlását az egyik kaposvári agrárcég.

Fotó: Lang Robert Kaposvar

Csakhogy a termelők nem tudják, hogy az elszállított kukoricával mi történik útközben, illetve a végfelhasználónál milyen körülmények között zajlik a laborvizsgálat. A gazdálkodó csak addig tudja vállalni a felelősséget, amíg a termény el nem hagyja a telephelyét.

Az is előfordulhat, hogy a gazdálkodó a kialkudott ár felét kapja a kukoricáért, de az sem zárható ki, hogy árut visszahozzák Magyarországra a termelő költségére.