A Zselici Méz Lovagrend nyitotta meg a rendhagyó kiállítást, ahol mindent meg lehet tudni a mézről, annak eredetéről és persze a méhekről.

– Fontos célunk volt, hogy minél több vásárlót megismertessünk a nálunk kapható mézekkel és mézfogyasztásra ösztönözzük őket, mondta el kérdésünkre Kovács Sándor, a Kaposvári Nagypiac ügyvezetője.

Mézfesztivált tartottak a kaposvári piacon Fotó: Lang Róbert

A gyerekek és érdeklődő felnőttek megnézhetik, hogy milyen egy kaptár, milyen eszközökkel dolgoznak a méhészek és a Debreceni Természettár méz és méhészkedéssel kapcsolatos kiállításának köszönhetően sok érdekes információt is megtudhatnak a méhészkedésről és a méz készítésének folyamatairól. De kvízkérdések és játék is várta a betérő látogatókat, s természetesen mézet is lehetett kóstolni a piacon kapható nektárok mindegyikéből.

– Egyre tudatosabbak az emberek, mondta kérdésünkre Gulyás-Móricz Judit, a csokonyavisontai Gulyás Méhészeti Manufaktúra egyik alapítója. Mi ennek mi nagyon örülünk, mert a felvásárlási árak alakulása miatt rákényszerülünk, hogy minél több piacon jelen legyünk. Egyre több méhész tesz így, úgyhogy a vásárlók válogathatnak is a termékek közül. Mi is arra buzdítjuk őket, hogy ne a multiknál vásároljanak mézek, ha jó minőséget akarnak, termelőktől direkt vegyék meg azt, tett e hozzá.