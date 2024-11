A kormány oldalán megjelent jogszabálytervezet alapján módosulhat a Babaváró hitel. Az alapvető feltételeket, előírásokat nem érinti a módosítás, mégis sokan örülhetnek a változásnak.

Ha az 5. évet követően születne a futamidő alatt az első gyermeke a párnak, akkor újra járhat a kamatmentesség

A Babaváró egy kamatmentes, szabad felhasználású kölcsön. Ha nem születne gyermeke a párnak a futamidő első 5 évében, akkor a kamatmentességet elvesztenék, a kölcsönt piaci kamat mellett kellene tovább törleszteni. Sőt az addig kapott kamattámogatás után büntetést kellene fizetni az állam felé.

A mostani tervezet könnyítheti azok helyzetét, akiket ez a büntetés fenyeget. A családoknak megemelkedne a Babaváró kamata, ahol nem érkezne meg a baba az 5 éves határidő végéig. Sőt a kapott kamattámogatás után is rendezni kellene a büntetést. Ugyanakkor a kamatmentességet visszakaphatnák az adósok abban az esetben, ha az 5. évet követően megszületne a várva várt baba. Gyakorlatilag a várandósság 12. hetét, vagy az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő hónap törlesztési napjától újra kamatmentessé válik a kölcsön. (A Bankmonitor értelmezése alapján ez nem jelenti azt, hogy a korábban megfizetett büntetés visszajárna, de még így is komoly segítséget jelenthet az érintett családoknak a tervezett változás.)

Emellett a család kérheti a baba után a törlesztési kötelezettség három éves szüneteltetését is.

Azt látni kell, hogy az első Babaváró igénylések esetében az 5 éves határidőt egységesen kitolta korábban a jogalkotó 2026. július elsejéig. A jelenlegi tervezet ezt a könnyítést nem befolyásolná.

Újabb házasságkötés esetén is javulnak a feltételek

Hasonló a helyzet akkor is, ha egy Babavárót igénylő házaspár elválna. Ha váláskor még nem született meg a baba, akkor a kamattámogatás után a büntetést meg kell fizetni, ráadásul a kamatmentesség is megszűnik. A jelenlegi szabályok alapján, ha az elvált személy a Babaváró folyósítását követő 5 éven belül újabb házasságot köt, akkor a kölcsöne újra kamatmentes lesz és a gyermekvállaláshoz kapcsolódó kedvezmények is újra elérhetővé válnak. Ugyanakkor az 5. évet követően kötött újabb esküvő esetén nem indul újra a kamatmentesség.