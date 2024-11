A júniusi önkormányzati választás után mostanra már felálltak a képviselő-testületek a somogyi településeken és megindulhatott a munka a hivatalokban.

– Sokakban félelmet okozott, de talán arra jó volt, hogy jobban fel lehetett készülni azoknak, akik újként kerültek hivatalba, vagy akik úgy gondolták, hogy a változások miatt nekik váltaniuk kell. Ez inkább jó, és az a sok félelem, hogy majd bedöntik az önkormányzatokat a leváltottak, teljesen alaptalannak bizonyultak – mondta Móring József Attila. A közelmúltban hirdette meg Navracsics Tibor területfejlesztésért felelős miniszter a Versenyképes Járások Programot, amely kiváló lehetőséget biztosít a települések számára. A program lényege, hogy az iparűzési adó növekményét kell majd befizetni egy közös alapba.

Móring József Attila szerint Somogy összes járásban szükség van fejlesztésekre

Fotó: Lang Róbert

Móring József Attila: a program egy új lehetőség

– Abban az esetben, ha ez járásonként nem éri el a 250 millió forintot, akkor ezt a kormány legalább eddig az összegig kiegészíti. Ahol ez az összeg lényegesen magasabb, illetve annál a hat járásközpontnál, amely megyeszékhely – Kaposvár és a kaposvári járás is érintett – ott nem 250 hanem 500 millió forint felhasználásáról beszélünk – magyarázta Móring József Attila. Kiemelte: a program egy új lehetőség.

– A kistelepülések a Magyar Falu Programból most már jelentős fejlesztési forrásokhoz jutottak, ami remélem, így is marad. A nagyobb városok a modern városok programból juthattak több tízmilliárd forintos fejlesztési lehetőséghez. A két településméret között a kisvárosok, vagyis a járási székhelyek kimaradtak – jegyezte meg a kormánybiztos. Vagyis olyan fejlesztésekre is fogja futni, amelyekre eddig nem volt forrás.

– Nem értettem azt az indulatcunamit, ami ezt a bejelentést kísérte, hiszen egy új fejlesztési lehetőség jelenik meg és forrás is van hozzá. Ráadásul az önkormányzatok bevonásával történik ez, sőt nemcsak a járási központok, de a járás összes települése részt vesz a tervezésben – tette hozzá. Móring József Attila szerint Somogy összes járásban szükség van fejlesztésekre. Még az olyan jól prosperálóakban is, mint a kaposvári. – De akár a fonyódi vagy dél-somogyi járásokról beszélünk, nem beszélve Marcaliról, akkor sok-sok feladat áll még előttük, mondta az országgyűlési képviselő.