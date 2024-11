Előadásában hangsúlyozta, a Közös Agrárpolitika mostani ciklusában elinduló új, 2025 és 2029 közötti ötéves támogatási programhoz idén november 25. és december 23. között nyújthatják be támogatási kérelmeiket az érintett gazdálkodók. Ez kiváló lehetőség arra, hogy a termelők széles köre a fenntarthatóság jegyében folytassa tevékenységét – húzta alá Feldman Zsolt.

Kiemelte, egy hektár ültetvényre a kötelező alapvállalásaik után évente 892 eurónak megfelelő forintösszeget kaphatnak a szőlőtermelők, további szabadon választható környezetbarát gyakorlatok alkalmazása esetén ez a támogatási összeg még maximum 133 eurónak megfelelő forintösszeggel növelhető. A program céljai közt szerepel a növényvédő szerek használatának csökkentése, valamint a talajok, a vizek és a biodiverzitás védelme. A kifizetések feltétele a vállalt tevékenységek betartása a teljes kötelezettségvállalási időszak alatt a gazdaság teljes területén.

Feldman Zsolt hozzátette, 2022-2024 között a Vidékfejlesztési Program keretei között működtetett Agrár-környezetgazdálkodási támogatási konstrukcióban közel 37 ezer hektár szőlőültetvénnyel vettek részt a gazdálkodók, amely az 58 ezer hektár hazai termőterülethez viszonyítva rendkívül nagy arány. A hazai árutermelő szőlőültetvények többségét ma már fenntartható módon művelik a gazdálkodók.

Emlékeztetett, a kertészeti kultúrákhoz kapcsolódóan - melynek része a szőlőágazat is - új ültetvények telepítésére 24,2 milliárd forint igény érkezett be 2024 novemberéig. Feldman Zsolt felhívta a figyelmet egy másik, az ültetvények megújítását szolgáló szerkezetátalakítási támogatási konstrukcióra is, amelynek keretében idén november 30-ig még benyújthatók a támogatási kérelmek. Előnyt élvez, aki az idén megújított borvidéki szerkezetátalakítási tervekhez igazodóan szeretné megújítani szőlőültetvényét. A cél a szőlőtermesztés hatékonyságának növelése.

Jövő év első felében a Kertészeti üzemek technológiai fejlesztése című felhívás kapcsán eszköz- és gépbeszerzésre, a Mezőgazdasági üzemek digitális átállásának támogatása című pályázatban pedig precíziós technológiákra igényelhetnek támogatást a szőlőtermeléssel foglalkozó gazdálkodók, ezek pályázati felhívásai is már készülnek – ismertette az államtitkár.