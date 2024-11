A vidéki négyzetméterárakon is meglátszik a piaci fellendülés, az előző év októberi értékeihez képest keleten 536 ezerre, míg a nyugati területeken 562 ezer forintra nőtt a házgyári lakásokért fizetett átlag négyzetméterenként. Irányárváltozásra itt is minimális mértékben volt csak példa (1-2%), míg a vevői alku 3-5% volt a vidéki paneleknél. A vidéki téglaépítésűek irányárát a hirdetési folyamat során 4-5%-os arányban enyhítették az eladók, az alkunak is nagyobb, 7-8%-os teret hagytak. Kelet- és Nyugat-Magyarországon azonos, átlagosan 403 ezer forint körül alakult a téglalakások és házak négyzetméterára 2024 októberében. Bár vidéken a vezető motiváció az első lakás vásárlása volt, a befektetői célú üzletzárások is csupán 1 százalékponttal maradtak el az első lakást vásárlóktól, a szerződéskötések negyede befektetési céllal zárult, ami 5 százalékpontos növekedést jelent tavalyhoz képest. Befektetési céllal 30,9 millió forintot, míg első lakásra 35,5 millió forintot költöttek a vevők vidéken.

