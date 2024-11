Inspiráló szakmai délutánra hívták az iFood Klaszter tagjait a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemre (MATE). A tagság számára ezúttal olyan hasznos információkat hoztak az előadók, amelyek segítségével jobban teljesíthetnek a somogyi gyártók termékei a multik polcain.

A legjobb, ha maguktól megtalálják a terméket a vevők.

Tudni, kell hogyan

– A magyar családi vállalkozások akármennyire kiváló minőséget állítanak elő, sokszor jobbat mint a multik, ennek ellenére rendkívül nagy hátrányt szenvednek, mert nem tudnak bekerülni a multik boltjaiba, vagy könnyen kikerülnek onnan. Ez azért van, mert nem tudják, hogyan kell értékesíteni, mondta Batternay Anita, a Preston Partner ügyvezető tulajdonosa. Mindig vannak kiváló példák arra, hogy egyes cégek milyen profin csinálják ezt, de a többségnek még tanulnia kell, mert a termék nem adja el magát – tette hozzá. Batternay Andrea megjegyezte: az értékesítésre is kell fordítani energiát, időt és pénzt természetesen, de erre sajnos a cégek nagy többsége sajnálja a pénzt.

Hallgatóságának elmondta, vannak technikák, amelyek segítségével javíthatnak termékeik pozícióján. – Például nem árat adnak meg és beküldenek egy termékmintát, hanem teljes koncepciót adnak és a marketing büdzsé egy részét velük költi el a gyártó, mondta a lehetőségeket a szakember.

A siker kulcsa a termék fejlődése

– A mai rendezvény gyakorlatilag olyan mintha tükröt mutatnánk magunknak, hogy lássuk, miben kell még fejlődnünk. Kérdés, hogy milyen gyorsan látjuk meg magunkat a tükörben és annak képe mennyire éles a kép és milyen gyorsan tudunk reagálni – mondta köszöntőjében Szommerné Egyed Linda, az iFood Klaszter elnöke. Aki egyúttal bemutatta a klaszter legújabb tagját a Szafi Cégcsoportot. – Mentes termékeket állítunk elő mindenféle mesterséges adalék nélkül és színezékmentesen termékeket. Küzdünk a piacért, ami nagyon nehéz és csak elemzéssel tudjuk felfedni a jövőt – mondta a kaposvári származású Hampuch Zsolt, a cégcsoport operatív igazgatója. Aki kiemelte, habár a cég tevékenységét jórészt Észak-Magyarországon végzi, kaposváriként fontosnak tartotta, hogy a helyi iFood Klaszterbe lépjenek be, hiszen így a helyi tudást építheti be a cég hétköznapi munkájába.