A betakarításra jelentős hatást gyakorolt a nyár közepétől tapasztalható elhúzódó aszályos időszak, illetve az ősz elején tapasztalható egyenlőtlen csapadékeloszlás, hiszen a tartósan sáros talaj sok esetben nehezítette a korai munkálatokat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) adatai alapján a napraforgó betakarítása fejeződött be legkorábban, 2,5 tonna hekrátonkénti termésátlaggal, közel 680 ezer hektárról 1,7 millió tonna termés mennyiséggel, mely mintegy 4,9 százalékkal marad el az elmúlt öt év átlagától. Az egyes vármegyék betakarítási eredményei között jelentős eltérések vannak a hektáronkénti hozamokat illetően, 1,8 t/ha-tól egészen 2,9 t/ha-ig.

Az idei aszály a kukorica esetében is okozott terméskiesést, a hektáronkénti hozamok ennek megfelelően ugyancsak csökkentek a korábbi évekkel összevetve. 865 ezer hektárról 5,8 tonnás hektáronkénti termésátlaggal összesen 5 millió tonnát meghaladó mennyiséget takarítottak be országosan. Ezt a kultúrát viselte meg leginkább a szárazság, az idei termésátlag jelentősen elmarad az elmúlt évek termésátlagától. A vármegyei eredmények tekintetében a napraforgóhoz hasonlóan jelentős különbségek vannak, míg a nyugat-dunántúli vármegyék termésátlaga megközelítette a 7,7 tonnát hektáronként, addig a Dél-Alföldön ez az érték 3,3 és 4,5 tonna között alakult.

Az őszi betakarítású szántóföldi kultúrák között a szójára is hatással volt a nyári aszály, ennek megfelelően az országos termésátlag itt is elmarad az elmúlt öt esztendő hozamaitól. A 111 ezer hektárt meghaladó termésterületről 2,2 tonna/hektár termésátlaggal összesen közel 250 ezer tonnányi szóját takarítottak be országosan. A betakarított terület növekedése miatt azonban az idei évi szója termés eredménye majd 50 százalékkal haladja meg a tavalyit, és közel 60 százalékkal az elmúlt öt esztendő termésmennyiségét. A szója népszerűségét magyarázza, hogy fontos fehérjenövényünk, amely élelmiszer-, takarmány- és ipari alapanyagként is kiemelkedő jelentőséggel bír, nitrogén megkötő növényként pedig fontos része a vetésforgónak.