A minimálbér-emelés a teljes bérskálát felfelé tolja 2025-ben

A jövő évre vonatkozó minimálbér-emelést illetően sikerült megegyezniük a munkavállalói szervezeteknek és a munkaadói oldalnak: 2025. január 1-től 9%-kal, illetve 7%-kal emelkednek majd a kötelező legkisebb keresetek. Így a minimálbér bruttó 290 800 forintra, a garantált bérminimum (a köznyelvben „szakmunkás minimálbér”) pedig bruttó 348 800 forintra nő. Ennek függvényében az adókedvezmények nélküli nettó minimálbér 193 382 forint, míg a szakmunkás minimálbér nettó 231 952 forint lesz havonta. „Ugyan a minimálbér-emelés célja az, hogy felzárkóztassa az alacsonyabb jövedelműeket az átlagbérekhez, ez kétségtelenül hatással lesz a magasabb bérkategóriákra is, és a teljes bérskálát felfelé mozdítja. Ugyanis a minimálbér mindig egyfajta viszonyítási alapként szolgál, és általában azon munkavállalók alkupozícióját is erősíti, akik magasabb fizetést kapnak” – hangsúlyozta Dénes Rajmund Roland, a Humán Centrum cégvezetője. Majd hozzátette: ez bérfeszültséghez is vezethet, hiszen a magasabb jövedelemmel rendelkező munkavállalók is igyekeznek megőrizni a minimálbérhez képest korábban fennálló távolságot.

Azok, akiknek adókedvezmény jár, értelemszerűen magasabb nettó jövedelemre tehetnek szert: ez vonatkozik a 30 év alatti anyákra, a gyereket nevelő munkavállalókra, a friss házasokra, a tartós fogyatékossággal járó betegségben szenvedőkre, valamint a 25. életévüket még be nem töltött dolgozókra és diákokra is. Ez utóbbi kapcsán fontos kiemelni, hogy a napibér vagy órabér változásának kiemelt jelentősége van a részmunkaidős diákmunkában és a gyakornoki, valamint nyugdíjas foglalkoztatásban is, ahol az elszámolás alapját általában a ledolgozott munkaórák vagy munkanapok képezik. Ez az elszámolás jellemző a mostani Black Friday, karácsony, újév körüli szezonális részmunkaidős foglalkoztatásra is, amikor az alkalmi munkák száma és az ezek iránti kereslet is jelentősen megugrik.

Intenzív maradhat a béremelkedés üteme a fizikai munkavégzésért járó fizetésekben