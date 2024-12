A nők előbb kerülhetnek bajba

A bank felméréséből az is kiderül, hogy a nők 41 százalékának mindösszesen egy hónapra elegendő félretett pénze van. A férfiak esetében ez 26 százalékos arány. Ez az adat részben utal a nemek közötti fizetési különbségekre is. A hivatalos adatok szerint, az idei első félévben a nők kedvezmények nélkül számolt átlagos nettó bére havonta alig lépte túl a 389 ezer forintot, ugyanakkor a férfiak majdnem 455 ezer forinttal szerepelnek ebben a statisztikában. Regionális szinten is jelentős eltérések mutatkoznak. A fővárosban élőknek mindössze 22 százalékára igaz, hogy egy hónapig tudna csak megélni a megtakarításából, miközben a többi országrészben élők esetében 27-42 százalékos ez az érték.