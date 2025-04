Nem hiszed el, már a helyszínre se kell kivonulniuk, anélkül is büntethet a NAV

A trükközők előbb-utóbb lebuknak

- Nem érdemes trükközni, a szabályokat be kell tartani, akik ügyeskednek, azok előbb-utóbb lebuknak akár az adó-, illetve a helyszíni ellenőrzés során - mondta hétfőn Berkes Róbert kaposvári könyvelő. Kiemelte: a foglalkoztatással kapcsolatos mulasztásoknak súlyos következményei lehetnek. Ha egy cég nem jelenti be a dolgozókat, akkor kemény pénzeket fizethet, ráadásul a vállalkozás munkaügyi és munkavédelmi eljárást is kockáztat, s legrosszabb esetben, például egy balesetnél akár életjáradék fizetésére is kötelezhetik a a vétkes céget.

- Vannak ügyeskedő, mulasztó vállalkozások, s épp emiatt a munkavállalóknak tudatosnak kell lenniük - emelte ki. - Ha a dolgozók ugyanis nincsenek bejelentve, az a saját egészségügyi és nyugdíj szolgáltatásukat is befolyásolja.

Berkes Róbert szerint a vállalkozások a következő időszakban folyamatosan számíthatnak ellenőrzésre. Az építőipar örökzöld terület, a vendéglátás szintén, de az épülettakarítással foglalkozók is felkészülhetnek a vizsgálatra.

Biomterikus biztonság

- Beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszereinkkel az alkalmazottak munkaideje miatt sem kell aggódnia többé - olvasható az egyik somogyi cég honlapján. - Őrizze meg a munkahely biztonságát, előzze meg illetéktelenek behatolását!

Arra is felhívták a figyelmet: kártyás, biometrikus, arcfelismerő és rendszám alapú személy és gépjármű beléptetési rendszereik elérhetik a 99 százalékos pontosságot.

Nagy Tamás, a kaposvári OptiCost Kft. ügyvezetője hétfőn azt mondta: jók és hatékonyak a beléptetőkapuk, a cégeknél átlátható a ki- és beléptetés. Ennek köszönhetően a bejáratnál egyesével jönnek-mennek a dolgozók, s nem egyszerre 5-6 ember közlekedik. Ráadásul a rendszer segítségével a bódult állapotú, illetve ittas személyek kiszűrése is könnyebb, egyszerűbb a portaszolgálat számára. Az ügyvezető kiemelte: a hatóság katasztrófa esetén a meglévő beléptető rendszerből egyből lekérheti az adatokat, s így azonnal megtudhatják, hogy mennyien tartózkodnak az épületben.