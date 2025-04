Boldogak a marhák a Fino telepein, zölden gondolkodnak

Szommerné Egyed Linda ügyvezető szerint a FINO hitvallása a „termőföldtől az asztalig” szemlélet mentén épül fel. A vállalat állatbarát, természetközeli gazdálkodást folytat, takarmányukat gyógynövényekben gazdag ősgyepekről biztosítják, az alapanyagokat pedig lehetőség szerint 90 kilométeren belülről szerzik be. A fenntarthatóság kiemelten fontos számukra.

Fenntarthatóan gondolkodik a kaposvári cég. Forrás: Fino

Fenntarthatóan fejleszt a kaposvári cég

– A fenntarthatóság nemcsak az állattartásban, hanem a gyártási folyamatokban is meghatározó, áprilisban elindul egy új ECO hőhasznosító rendszer, mely évi 130.000 köbméter földgáz megtakarítást eredményez. A víz- és vegyszerhasználat csökkentését új berendezések segítik, de a túró csomagolóanyagát is újrahasznosíthatóra cseréltük, sorolta a környezettudatos lépéseket az ügyvezető. A csomagolóanyag vastagságának csökkentésével évente 1900 kilogramm műanyag felhasználását spórolják meg, tette hozzá. Arra is odafigyelnek, hogy a termékek címkéi környezetbarátok legyenek, azok FSC tanúsított papírból készülnek, ezzel is támogatva a fenntartható erdőgazdálkodást.

A FINO nemcsak a környezetet, hanem a jövőt is szem előtt tartja, ezért is fejlesztette ki növényi alapú termékcsaládját, amellyel elnyerte a GREEN BRANDS minősítést, ez az ökológiai tudatosság egyik legismertebb európai elismerése.

A vállalat saját napelemes rendszerrel, valamint 27-féle szelektív hulladékgyűjtési kategóriával dolgozik, a melléktermékeket pedig biogáz vagy takarmány céljából hasznosítják újra. A kaposvári vállalat Föld napi közleményében kiemelte: a FINO célja, hogy a fenntarthatóság ne csupán egy trend, hanem működésének szerves része legyen. A cég továbbra is aktívan részt kíván venni a helyi közösségi és környezetvédelmi programokban – a bolygónkért, és a jövő generációiért.