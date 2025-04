Újjáéledhet az együttműködés a kínai Gansu tartománnyal

Biró Norbert a találkozóról elmondta: „a közép-nyugat Kínában található Gansu tartománnyal a ’90-es évek közepén indult meg az informális kapcsolatfelvétel. Az elmúlt 28 évben több alkalommal is járt nálunk kínai delegáció, illetve minket is vendégül láttak. A tartományi vezetés és önkormányzatunk közötti jó kapcsolatok egy kis időre a Covid miatt kényszerűen szüneteltek, ám most reményeink szerint új erőre kapnak. Több olyan területen lehetséges az együttműködés, mely mind a kínai félnek, mind Somogyországnak hasznára válhat. A jelenlegi delegáció összetétele is ezt mutatta, ugyanis külkapcsolati, kereskedelmi-gazdasági, turisztikai és kulturális területet átfogó tárgyalásokat folytattunk.

Kínai testvérmegyénk, Gansu tartomány képviselőit látták vendégül Kaposváron

Fotó: Kraft Robert

Megérkezésüket követően a szakképzési centrumok képviselőivel egyeztettünk az együttműködés lehetőségeiről, majd a Vármegyeházán Somogy rövid bemutatását követően elhangzott, hogy egyetemi cserediákprogramban is gondolkodnak, mely esetenként középiskolásokkal is kiegészülhetne. A gansui vendégek erősítenék a gazdasági és kereskedelmi együttműködést, melynek érdekében somogyi szakembereket várnak eszmecserére és kiállítónak is különböző eseményeikre, többek között a 31. Lanzhou Befektetési és Kereskedelmi Vásárra, ahol bemutatkozási lehetőséget biztosítanak számukra. Erre a rendezvényre a kínai kormány által kiadott hivatalos meghívót is kaptunk. Ahogy a szeptemberi Selyemút Nemzetközi Kulturális Expóra is várják a somogyiakat. A művészeti, kulturális együttműködést kiemelten fontosnak tartják, hogy jobban megismerhessük egymást. Liang Baoping, Gansu Tartomány Külügyi Hivatalának főigazgató-helyettese, a delegáció vezetője a tárgyalás során hangsúlyozta, hogy Gansu legfontosabb európai partnerének tekinti Somogyot.

Együttműködési lehetőségek Gansuval

A megbeszélésen részt vett Tardi Tamás, Szajcz Adrián alelnök és Móring József Attila országgyűlési képviselő is a Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna kormánybiztosaként, aki több kapcsolódási pont mellett a turizmus és kereskedelem terén lát együttműködési lehetőségeket. A vármegyeházi megbeszélést követően a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen az együttműködés lehetőségeiről esett szó a Gansu Agricultural University és más kínai felsőoktatási intézmények bevonásával, illetve a Somogy Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara részvételével. A lezajlott tárgyaláson a 31. Lanzhou Befektetési és Kereskedelmi Vásár projektjeinek bemutatása történt meg, valamint a vendégek meghívást tolmácsoltak a 2025-ös Gansu Nemzetközi Képzési Programra.