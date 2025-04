Óriási siker: zamárdi gin és vodka söpörte be a díjakat Berlinben

A berlini versenyre 250 termék érkezett 16 különböző országból, több kontinensről, köztük Dél-Amerikából, Ausztráliából és Európa minden tájáról. A zamárdi gin és vodka pedig kiemelkedően jól szerepelt. – Ez volt az első nemzetközi verseny, amin elindultunk. Voltak reményeink, de nem gondoltuk volna, hogy ennyire sikeres lesz a verseny – mesélte Beliczay Zsolt, a Zimek Pálinka Manufaktúra ügyvezetője. A főzde Carly’s London Dry ginje, valamint Carly’s Vodkája egyaránt 95 pontot kapott, ezzel aranyérmesek lettek. Míg két dobozos long drink italuk – a Carly’s Mis/fit Mango és a Carly’s Elderflower Power vodka&soda – 93 ponttal ezüstérmet nyert. A szakmai zsűri döntése alapján a manufaktúra elnyerte a Hungary Distillery of the Year címet is.

Gin és vodka kategóriában szerzett aranyérmet a zamárdi főzde

Fotó: Pexels

Zamárdi gin és vodka a legmagasabb értékeléssel

– Különösen nagy öröm volt látni, hogy a Carly’s London Dry Gin és a Carly’s Vodka is 95 pontot kapott.

Ilyen magas értékelést az elmúlt 12 évben egyetlen magyar termék sem ért el ezen a versenyen. Ráadásul ritkán osztanak ilyen magas pontszámot, különösen nem egy termelő két különböző termékére.

Nem titkolt célunk, hogy kilépjünk az exportpiacra – mondta az ügyvezető. Beliczay Zsolt hozzátette, hogy a Carly’s gin receptje már a Cápák között tévéműsorban is bemutatkozott, azóta sem változtattak rajta. – A ginek egy része hideg úton készül, vagyis a tiszta szeszbe fűszert áztatnak, majd szűrés után palackozzák. Mi viszont a saját lepárlási technológiánkkal dolgozunk. A fűszerek titkos recept alapján kerülnek az italba, majd lepároljuk. Ez az eljárás teljesen egyedi, ilyen gin nincs még egy a világon. Addig kísérleteztünk az összetétellel és a lepárlás finomhangolásával, amíg el nem értük azt az ízvilágot, amit már mi is jónak éreztünk – tette hozzá a balatoni kisüzem vezetője.

A vodka akkor jó, ha minél tisztább

Megtudtuk, hogy a vodka esetében a titok a gyártási eljárás részleteiben rejlik. – Az étkezési finomszesz lepárlása mellett a legfontosabb a felhasznált víz minősége, illetve a többszöri szűrés. A vodka akkor jó, ha minél tisztább. Nálunk a hangsúly az eljárás precizitásán van, kizárólag a tisztaság és a technológia adja meg az ital értékét – hangsúlyozta az ügyvezető.