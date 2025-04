Elhárult minden akadály, utaznak a magyar bárányok Ausztriába

Míg néhány hete arról számoltunk be, hogy még nem lehet tudni, hogyan alakul a bárányexport sorsa, mostanra rendeződni látszik a helyzet. Sőt húsvét előtt igazi keresletrobbanás van jelenleg a jó minőségű magyar bárányhúsra.

Nagyüzem van a húsvét hetében a hetesi vágóhídon, Ausztriába és Horvátországba utazik a bárány.

Fotó: Lang Róbert

A ragadós száj- és körömfájás vírus felbukkanása miatt bezuhant a bárányexport április elején. Vészjósló híreket kaptunk a hetesi vágóhídról, ahol az olasz megrendelő rengeteg bárányt mondott vissza. Most azonban látszik a szivárvány a felhők felett, ugyanis újra kinyíltak a piacok a magyar és somogyi bárányok előtt. – Az osztrák és horvát teljes zárást hétfőn feloldották és így már tudunk húst szállítani ezekbe az országokba, mondta Juhász Pál, a Kapos Ternero Kft. ügyvezetője. Ez nekünk nagyon jól jött, mert az olasz megrendelése kiesése nagyon fájó volt. A héten viszont őrületesen sok munkánk van, tette hozzá.

Külföldre utzaik a magyar bárány java.

Lesz elég bárány húsvétra

Naponta háromszáz bárányt vágnak le a hetesi vágóhídon, így a belföldi megrendelésekkel együtt napi 1500 bárányt dolgoznak fel, ami összesen 25 tonnát jelent. – Ilyen sok megkeresést még soha nem kaptunk, mint most. Az viszont nyilvánvaló, hogy emögött az áll: három hétig ellátatlanok voltak ezek a piacok és most mindenki pótolni akarta a kieső időszakot, vélekedett Juhász Pál. Azt mondta: óriási keresletet kell kielégíteni. – Annyi a munkánk, hogy még ünnepnapon is tudnánk dolgozni, voltak olyan megrendelések, amit vissza is kellett mondani, árulta el a somogyi cég vezetője.

Szerencsére a kapacitások és a technológia még ennek a megnövekedett keresletnek is megfelel a hetesi vágóhídon. Munkaerőt viszont kellett biztosítani a húsvéti munkákhoz. – A mostani egy különleges eset, ami akár vis maiornak is tekinthető. Azt látjuk, hogy hullámvölgyek vannak az ágazatban, minden hatás lecsapódik rajtunk. Most abban bízunk, hogy nem lesz több kitörés és normalizálódik a piac.