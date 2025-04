Sonline.hu videó 1 órája

Egész délelőtt zsongott a nagypénteki piac

Ez a pénteki piac más volt mint a többi. Nagypénteken ugyanis a Kaposvári Nagypiac volt az egyetlen vásárlási lehetőség a belvárosban, ahol az ebédhez valókat be lehetett szerezni. De sokan most vették meg a sonkát, húsvéti dekort és a tojást is.

Egy szokásos piaci napon kilenc óra után már csak a későn kelő vevőkkel találkozhatunk a Kaposvári Nagypiacon. Most azonban zsongott a piaccsarnok a kora délelőtti órákban a vásárlóktól. Az őstermelők és kereskedők elmondása szerint: nem volt okuk panaszra, hiszen már a múlt héten is többen keresték fel őket és ezen a pénteken még fokozottabb volt az érdeklődés a jó minőségű helyi portékák iránt a közelgő húsvét miatt. Húsvéti hangulat uralkodott a nagypiacon. Fotó: Lang Róbert Húsvéti zsongás és sonkaillat a piacon Habár még volt két nap húsvétig, már pénteken húsvéti hangulat költözött a Kaposvári Nagypiacra. Több helyen is nyuszis dekor és tojások jelezték, itt az időbeszerzni az ünnepi asztal elmaradhatatlan alapanyagait. Sonkát többféle méretben és formában lehetett vásárolni, amelynek átlagos ára a kaposvári piacon 4500 forintra tehető. Aki még nem szerezte be a húsvéti finomságot, az a jó minőségű igazi házi ízeket kereste. – Hozzám az jön, aki a tényleg házi ízeket keresi, ugyanis saját disznóból készítem a sonkát, szalonnát, kolbászt, tepertőt és ezekben nincs semmi adalékanyag, mondta Tóth József, kaposvári őstermelő. Minden évben elfogy a sonka, amit csinálunk, de a törzsvásárlók már előre megrendelik a húsvéti sonkát, tette hozzá. A mennyiségek változóak, a család és a vendégek számának méretétől függ, hogy mennyi sonkát vásárolnak húsvétra. Tóth József házi sonkáját vitték mint a cukrot. Fotó: Lang Róbert A sonkához szívesen választottak a piaci vásárlók újhagymát, amelyet a legtöbb standon meg lehetett találni, vagy retket, illetve tormát. – Rengeteg tormát rendeltek tőlünk, volt aki tízesével kérte, úgyhogy folyamatosan tormát reszeltünk, már nem győztük, mondta Csepregi István, kistermelő, akinél ezúttal is többféle lekvár, szörp és befőtt és savanyúság is volt.

Piaci körkép - 2025.04.18. Fotók: Lang Róbert

Több helyen kínáltak még medvehagymát, amely most már virágosan is kapható volt, ami kiváló ételdekoráció, sőt még el is lehet fogyasztani. Erzébet hímes tojásainak csodájára jártak a piacon. Fotó: Lang Róbert Persze nem hiányozhattak az ünnepi hangulatot hozó dekorációk sem. Szántó Erzsébet tojásai párjukat rítkították, ugyanis nem hagyományos díszítéssel készítette őket. – A motívumokat a természetből veszem: virágok, állatok, mókus is van a tojásokon, amiket karcolással díszítek, mondta. Törpetyúk, házi tyúk tojás mellett kacsa és libatojást is díszít, s festéknek a természetes anyagok mellett a teljesen biztonságos ételfestéket használja.

Elkapkodták a nyuszikat. Fotó: Lang Róbert Hatalmas méretű nyuszik is díszelegtek az egyik standon, mire odaértünk már csak ketten maradtak, ugyanis a többi kézzel készített díszt már elvitték a vásárlók. De sírdíszek és asztali dekorok között is válogathattak a pénteki piacra látogatók.