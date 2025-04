Nem akarsz a konyhába gályázni egész húsvétkor? Mutatjuk a megoldást

Főtt sonka, tojássaláta és ínycsiklandó sültek minden húsvéti tálra kerülnek, de igazi különlegességekkel is készülnek a somogyi éttermek húsvétra. – Szmókerben 12 óra alatt készülnek el a húsvéti tarják, mutatta a páccal gazdagon megforgatott húsokat Szabó Péter, a kaposvári Grillbecue tulajdonosa. A húsvéti tálra kerül burgonyás cipó, tarja, főtt sonka, barbecue kolbász és tojássaláta.

Készül a húsvéti tarja. Fotó: Lang Róbert

– Nekem a húsvét a legjobb időszak, ilyenkor sokkal több megrendelés van mint karácsonykor. Öt héttel korábban hirdetjük meg a húsvéti ajánlatot, de van egy határidő amíg lehet jelentkezni, mert egyszerre maximum 15 tarját lehet készíteni. Ezt a határidőt nem húzzuk ki sosem. Most is viszonylag gyorsan elkelt az összes tarjánk, tette hozzá Szabó Péter.

Volt olyan vendég, aki két tarját kért, és olyan is, aki a levákumozott tarját elteszi fagyasztóba, hiszen megmelegítve bármikor elő lehet venni.

Aki teheti megússza az ünnepi robotot a konyhában. Fotó: Lang Róbert



Nagyüzem van manapság a marcali Marcello Pizzériában is, ahol húsvétkor sem zárnak be, sőt! – A forgalom megközelíti a karácsonyit, mondta kérdésünkre Egyed Márton, tulajdonos. Rengeteg asztalfoglalásuk van húsvétra, de folyamatosan készítik elő a megrendelésekhez a húsokat. A már jól ismert bőségtál mellett húsvéti hidegtál is készül. – Törekszünk arra, hogy kitűnjünk a sokaságból, ezért már évek óta készítünk házi füstölt sonkát, ezt főzzük meg húsvétkor. Mellé majonézes tojássalátát és tormát kínálunk, mondta Egyed Márton. Húsvét első és második napjára is vannak megrendelések a kettő, négy vagy tíz személyes tálakra.

Húsvétra halas, és hidegtálat, valamint sültes családi tálat is készítenek a belváros szívében lévő Trattoriában. Itt is szépen érkeznek a megrendelések a húsvéti hétvégére. A tálakat a vendégek szombatra rendelhették meg és egyre többen vannak, akik a főzést kihagyják az ünnepi programból és inkább étteremből rendelnek, mondta Limbek Csaba, tulajdonos.

Megéri rendelni a húsvéti menüt

A húsvéti tálak ára meglehetősen széles skálán mozog, hiszen az 5 ezer forint körüli mellett rendelhető 8-9 ezer forintos és akár 40 ezer forintba is kerülhet a megrendelt finomság. Ezzel azonban az egész napos konyhai robotot válthatjuk ki, hiszen az elkészített ételeket lényegében csak tálalni kell és aztán elfogyasztani. S, ha megnézzük a sertéstarja kilónkénti árát, a legtöbb nagy üzletben közel 2 ezer forint kilója, és ebből egy többtagú családnak való ételt aligha lehet kihozni, nem beszélve a köretről és a szószokról, valamint a belefektetett munkáról.