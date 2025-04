Berobbant a balatoni ingatlanpiac – erre még az ingatlanosok se számítottak

Olyan számokat produkál a balatoni ingatlanpiacnak, amilyet már évek óta nem láttunk. Az OTP Ingatlanpont szerint 2025 elején 30–40 százalékkal nőtt az érdeklődők száma az előző év azonos időszakához képest és ez nem csak üres adat, hanem konkrét érdeklődéseket, telefonokat, e-mailes megkereséseket, személyes megtekintéseket jelent.

Dübörög az ingatlanpiac a Balaton körül

Fotó: Krausz Andrea

– Ahogy megjön a jó idő, szinte minden hétvégére jut pár vevőjelölt, akik egyszerre néznének többféle ingatlant, többféle céllal – mondta Katona Tamás, az OTP Ingatlanpont siófoki irodájának vezető értékesítési tanácsadója. Siófok, Balatonlelle, Fonyód, Balatonfüred és Keszthely térsége mind benne van a tavaszi nagy rohamban. A térképen gyakorlatilag nincs olyan népszerű település, ahol ne mozdult volna meg valami.

Befektetők és „álmodozók” is feltűntek

Az OTP adatai szerint az érdeklődők között megjelentek a befektetési céllal nézelődők is – ők azok, akik nem feltétlenül saját használatra vásárolnának, hanem a turisztikai szezonra készülve keresnek kiadható ingatlanokat. De sokan vannak olyanok is, akik saját nyaralóról álmodnak, ők is hozzájárulnak ahhoz, hogy most minden balatoni ingatlaniroda telefonja gyakrabban csörren.

„Sokan meglepődve tapasztalják, hogy az árak nemhogy nem csökkennek, hanem tovább emelkednek, köszönhetően a stabilan növekvő keresletnek” – teszi hozzá Katona Tamás.

És akkor jön egy új törvény, ami akár keresztbe is tehet a balatoni ingatlanpiacnak

De vajon ezt a szárnyaló ingatlanpiacot mennyire befolyásolja az a készülő törvénytervezet, amely lehetővé tenné a Balaton-parti önkormányzatoknak, hogy feltételekhez kössék vagy korlátozzák, ki vásárolhat náluk ingatlant. Bár a szabályozás még nem lépett életbe, egyes ingatlanirodák szerint már most érződik némi bizonytalanság, különösen azok körében, akik hosszabb távú befektetésben gondolkodnak. De egyelőre a kereslet dübörög, a kínálat pedig próbálja tartani a tempót.

Az OTP szakértői szerint, ha nem történik jelentős változás a gazdasági környezetben vagy a szabályozásban, akkor a nyári szezon még erősebben pöröghet, és az árak akár el is kezdhetnek újra emelkedni, különösen a frekventáltabb partszakaszokon.