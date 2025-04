Kenderfeldolgozásba kezdenek állami támogatással a krisnások Somogyvámoson

A fenntartható technikákat gyakorlatba ültető Krisna-völgy újabb mérföldkőhöz érkezett: újonnan épülő kenderfeldolgozó üzeme a fenntartható textilkészítés számára kínál majd helyet, a helyieknek pedig munkalehetőséget. A hívők kikísérletezték, hogyan tudják házon belül elkészíteni saját ruházatukat a rostkender magjának elültetésétől, az aratáson, a szövésen át, egészen a színesre festett, hímzett kész ruháig.

Újonnan épülő kenderfeldolgozó üzeme a fenntartható textilkészítés számára kínál majd helyet.

Az Agrárminisztériumi támogatásból megvalósuló beruházás első lépésére, az épület alapkőletételére a héten került sor, az eseményen Hubai Imre államtitkár, Móring József Attila kormánybiztos, Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke, valamint az indiai nagykövetség képviselői is jelen voltak.



A rostkender reneszánsza

A Syama Handmade Textilműhely évek óta behatóan tanulmányozza, mára pedig már gyakorlatba is ültette a rostkender teljes körű feldolgozását. A vetéstől kezdve az aratáson, áztatáson, tiloláson, gerebenezésen, fonáson, szövésen át egészen a növényi festésig és kézi hímzésig minden lépést házon belül, saját kézzel képes véghez vinni. A most épülő műhely új szintre emeli ezt a folyamatot, és lehetőséget nyújt arra, hogy ez a szinte teljesen kihalt, hagyományos népi mesterség ismét életre keljen. Hazánkban mára csupán néhány olyan mesterember maradt, akik még ismerik ezeket az ősi technikákat – ők azonban már nem aktív művelői, csupán oktatják azokat. Éppen ezért a Krisna-völgyben létesülő központ nem pusztán egy üzem, hanem egy tudásközpont is, ahol a fenntartható textilkészítés mestersége átörökíthető lesz a jövő generációira. Krisna-völgy nem pusztán a textilkészítést tekintve jár élen a népi hagyományőrzés terén, hiszen eleink kertművelési és mezőgazdasági módszerei szintén a mindennapi élet részét képezik itt, legyen szó szántásról, vetésről, szénakészítésről vagy aratásról.

A rostkender – a jövő textile

A rostkender egyedülálló tulajdonságai miatt az egyik legígéretesebb alapanyag a fenntartható textilgyártásban. A saját termesztésű, vegyszermentes rostkender bio minőségű, ráadásul természetes UV-szűrő, gombaölő hatású, rendkívül kopásálló, és magas a szakítószilárdsága. A belőle készült ruha tehát nemcsak környezetbarát, hanem tartós és egészséges viselet is.