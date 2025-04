Így lesz még olcsóbb a Temus csomag

A kínai Temu és Shein e-kereskedelmi platformok csomagjai eláraszthatják Európát, miután az Egyesült Államok május 2-tól megszünteti a Kínából és Hongkongból érkező, 800 dollár alatti termékek vámmentességét. A kínai webáruházak eladatlan készletei várhatóan más piacokon jelennek meg, jó eséllyel Európában.

Nagy dobásra készül a kínai óriás Európában. Fotó: Shutterstock

Ez azt is jelenti, hogy még a megszokottnál is olcsóbban vásárolhatunk a kínai webshopokból, hiszen az Unióban jelenleg 150 eurós értékhatár alatt még vámmentesek a távol-keleti országból érkező csomagok. Az Európai Bizottság már dolgozik a lehetséges válaszokon: a védővámok, illetve mennyiségi korlátozások bevezetése is napirenden van. Emellett előkészítés alatt áll a vámunió átfogó reformja, amely megszüntetheti a 150 eurós küszöböt – ez az intézkedést eredetileg csak 2028-ra tervezték, de gazdasági szereplők szerint most felgyorsulhat a folyamat.

A kérdés azonban nem csak gazdaságpolitikai. A mindennapi vásárlók is érzékelik a jelenséget, és megosztottak a kérdésben. A kaposvári Horgas Eszter, aki gyakran rendel kínai webáruházból, úgy véli: sokszor az ember szívesebben venne hazai terméket, ha nem lenne annyira drága. – Mint szimpla vásárló azt mondom, ne legyen vám, mert nekem is jó, hogy töredék áron jutok olyan termékekhez, amik most például a kislányomnak kellenek: játékok, kiegészítők, autós dolgok, kis ruhák. Mint volt webshop üzemeltető viszont azt mondom, igen, kellene a vám, mert a jó kis 27 százalékos áfa, meg az összes egyéb teher miatt, amit meg kell fizetnie itthon egy vállalkozónak, főleg ha még kicsi a piacon, nem nagyon tud versenyezni a Temuval. Kivétel persze mindig van. Nyilván szeretném én is a magyar vállalkozásokat támogatni – és meg is teszem –, csak nem annyiszor, ahányszor szeretném, vélekedett a kaposvári anyuka.

Kínai óriás a rajtvonalon

A Temu tulajdonosa, a kínai PDD Holdings, nemrég csalódást keltő pénzügyi eredményeket tett közzé: a vállalat 2023 utolsó negyedévében 110,61 milliárd jüanos (15,27 milliárd dolláros) árbevételt ért el, szemben az elemzők által várt 115,38 milliárd jüannal. Bár a cég nyeresége növekedett – 27,45 milliárd jüanra az előző évi 23,28 milliárdról –, a bevétel elmaradása elsősorban a tranzakciós szolgáltatások lassabb bővülésének tudható be.