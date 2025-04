Mindenki nyugodjon le! Lesz bőven krumplileves, nem kavartak be a fagyok

A március különösen hűvös és csapadékos volt. Ez várhatóan rányomja a bélyegét a legtöbb gyümölcstermésre, hiszen a fagyokat és a lehűlést megsínylették a gyümölcsfák, de a méhek sem hordtak megfelelően a hideg időben. Természetesen a krumplival foglalkozó gazdák is megérkezték a szeszélyes márciust.

Nem mindenhol tudták elvetni a krumplit

Fotó: Németh András Péter

A burgonyát hagyományosan március végén, április elején kezdik vetni. Már aki rak korai vetésű fajtát, nekik feladta a leckét idén az időjárás.

– Mi idén nem vetettünk, de aki igen, annak elfagyott – mondta Horeczki László, kadarkúti őstermelő. Hozzátette: ezeket a fajtákat március közepén szokták elrakni, de idén nem lesz egy szem sem. – A későbbi fajtákat most vetettük el, mert azzal nem szabad várni. Ha későn kerül földbe és már jönnek nagy melegek nem lesz jó a termés. Ez persze nem gond olyan termelőknél, ahol megoldott az öntözés, mi viszont igyekszünk addig elrakni, amíg van csapadék, tette hozzá a kadarkúti termelő.

Lesz elég krumpli idén is

Fotó: Kuklis István

Késett a krumpli, de van elég

A berzencei Solanum Kft.-nél húsz hektárnyi krumpli már a földben van, hiszen korai fajtát is ültettek.

– Nincs vele semmi gond. Igaz általában a krumplit is, mint mindent növény tíz fokos talajhőmérsékletnél célszerű elültetni és valóban volt sok eső. De maximum annyi hatása lesz, hogy kicsivel később lesz burgonya – mondta Varga György, ügyvezető. Hozzátette: országosan el volt késve minden, de szerinte most legalább biztonsággal lehet vetni a krumplit, mert tényleg jó idő van.

– Az igazi korai krumpli vagy fóliás vagy fátyolos, az pedig le volt takarva. Nagyobb gondot abban látom, ha valakinek nincs rendes tárolója, ahol szabályozni lehet a hőmérsékletet. Mert, ha már ősszel megvásárolta a vetőmagot és februárban, amikor tervezte nem tudott ültetni, ott elindul a krumpli. Ilyenkor akár 5-10 centis csírája nő, amit vetés előtt le kell tördelni, de maga a termés nem lesz olyan szép, mert a növény már elhasználta a kapacitásait, mondta. A berzencei cégnél szerencsére ez nem jelent gondot, ezért jó termésre számíthatnak.

Az Országos Burgonya Terméktanács is optimista a magyar termést illetően. Országosan nőtt a burgonya termőterülete idén, a szakmaközi szervezet információi szerint 700-5800 hektáron vetettek a magyar gazdák krumplit.