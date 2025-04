Tavaszi lendületet vett a közmunka Somogyban – van, ahol már a csilipaprika is nő

Több száz ember jutott munkához idén tavasszal Somogy vármegyében a közfoglalkoztatási programokon keresztül. A Belügyminisztérium összesen 3,94 milliárd forintot biztosított a 2025-ös évre, ennek révén 375 program indult el 223 településen – sok helyen már most érezhető a haszna. Mindent megtermelnek, amire szükség lehet a konyhán: paprika, hagyma, krumpli.

Minden megterem a közmunkások által gondozott kertekbn: krumpli, paprika, paradicsom. Fotó: Kovács Tibor

Andocson két közfoglalkoztatási program is fut. Werner Józsefné polgármester elmondta, tizen dolgoznak a Start mintaprogramban, ahol külterületi utak karbantartása a fő feladatuk. – Ők mindannyian tartósan munkanélküliek voltak, most viszont hasznos munkát végeznek a településért, hangsúlyozta. Emellett négy közterület-karbantartó is dolgozik a hosszabb időtartamú programban, így rendben tartható a főtér, a zöldfelületek, virágágyások. – Alkalmi munkavállalókkal ezeket a feladatokat nem tudnánk megoldani, akkora költség lenne, amit az önkormányzat nem tudna kigazdálkodni, mondta a polgármester. A Start mintaprogram 2026 februárjáig tart, a másik program idén október végéig biztosít munkát.

Ha túl sok a krumpli, eladják

A mezőgazdaság is komoly szerepet kap a programokban – Gige példája ezt kiválóan mutatja. Bálint Ildikó polgármester elmondta: már elvetették a krumplit és a hagymát, sőt, edényekben palánták is fejlődnek: paprika, paradicsom, idén pedig újdonságként csilipaprika is várható. – Régi falusi szokás szerint készítjük a palántát. Ha az időjárás is kegyes lesz, a fagyokat elkerülve május elején megkezdjük a kiültetést, magyarázta a településvezető. Bár korábban három közmunkaprogram is futott, közel harminc emberrel, most kevesebb a szabad munkaerő. – Ha változik a helyzet, nyitott vagyok újabb pályázatokra is, fűzte hozzá Bálint Ildikó.

A közmunkaprogram olyanoknak is lehetőséget ad, akik az elsődleges munkaerőpiacon nem tudnak érvényesülni. Fotó: Muzslay Péter

Törökkoppányban ezzel szemben más a helyzet. Varga György polgármester arról számolt be, hogy már évek óta csak egyetlen közmunkásuk van. – Mivel régóta nem emelték a közmunkásbéreket, mindenki elhelyezkedett. A feladatok viszont megmaradtak, így alkalmi munkavállalókkal próbáljuk megoldani, ami viszont komoly pluszkiadással jár mondta Varga György kérdésünkre. A település gépesítéssel próbálja enyhíteni a munkaerőhiányt, de így is maradnak olyan területek, ahol kézi munka nélkül nem megy. – Romlott a település összképe is, mióta nem tudjuk ugyanazt a szintet hozni, mint a közmunkaprogram idején, tette hozzá.