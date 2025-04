Fantasztikusan néz ki! Ilyen lett az új húszezres, ami már most többet ér

A Föld napján új pénzeket, 20 000 forint névértékű ezüst, valamint 3 000 forint névértékű színesfém emlékérméket bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank.

Az új pénzek mutatósak. Forrás: MNB.hu

Pénzszépség

Már formájukban is eltérnek az új érmék a korábbiaktól, hiszen téglalap alakúak és ezek a legújabb darabjai a magyar nemzeti parkokat bemutató sorozatnak. Eddig az Őrségi, a Duna-Dráva, a Duna-Ipoly, a Bükki, a Kiskunsági és a Hortobágyi Nemzeti Park kapott emlékérmét. Őket követte most az Aggteleki Nemzeti Park különleges emlékérem. Az UNESCO által 1995-ben világörökség részévé nyilvánított nemzeti park érméjén egy szalamandra díszeleg, amely utal a negyven éve alapított nemzeti park idei jubileumára is.

Az éremképek Imrei Boglárka iparművész keze munkáját dícsérik, ő álmodta meg a szögletes érmékre a természetvédelmi terület két jellegzetességét, a védett foltos szalamandrát, illetve a fokozottan védett tornai vértő virágot. Mindkét faj a Gömör–Tornai-karszt néhány pontján fordulnak elő. Az érmék névértéke ugyan 20 ezer forint, ennek ellenére kiváló befektetések lehetnek gyűjtők számára. – Természetesen nem húszezer forintot érnek majd idővel, emelkedik az értékük, ezek jó darabok. Persze nem százezreket fognak érni, de már kiadása pillanatában is árulták őket jóval drágábban, vélekedett kérdésünkre Hencz János, a Somogy Megyei Éremgyűjtők Egyesületének elnöke.