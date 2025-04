Kovászolt sütőtök – aranyat ér ez a különleges savanyúság

A legjobb minőségű termékekkel neveznek a kistermelők évről évre a Magyar Ízek versenyére, ahol a különleges kézműves portékákat díjazzák. Ide nevezett négy terméket egyedüli somogyiként a ságvári Krista Zoltán, aki közel húsz éve kezdett gazdálkodni saját telkén és kezdett őstermelőként dolgozni.

Arany és arany plusz minősítést is szerzett a rangos versenyen a somogyi termelő. Fotó: Krista Porta facebook

Elismeréssel is gazdagodott a somogyi termelő

– Már évek óta terveztük, hogy versenyzünk, de mindig valami közbejött: vagy elfogyott a termék, vagy a nevezésről maradtunk le. Most viszont sikerült és még elismerést is kaptunk, mondta a somogyi termelő, aki nem csak házi készítésű termékeket készít, de falusi vendégasztalt és vendégházat is üzemeltet. A portán nagyjából húsz éve termel különféle zöldségeket és gyümölcsöket, amelyeket saját receptúra alapján dolgoznak fel, gyümölcslevek, savanyúságok, befőttek, krémek formájában. Saját ötlet alapján készült az igazi különlegességnek számító sütőtök savanyúság hagymával.

– Azt szokták mondani, hogy a jó receptek úgy születnek, hogy az ember valamit elront. Nálunk nem így volt, csak annyi történt, hogy nem termett elég uborka és elkezdtem gondolkodni, hogyan tudnék jó savanyúságot készíteni, mesélte a kuriózum születését az őstermelő. Sütőtökből pedig nagyjából mindig van bőséges termés, így erre esett a választás. A különleges savanyúság arany plusz minősítést kapott a szakmai zsűritől, míg a kovászolt sütőtök aranyat.

Másik ritkaságszámba menő KristaPorta termék a vörösmustban eltett cseresznye. – A klasszikus befőttet úgy készítik, hogy egy bizonyos mennyiségű cukorból szirup készül és ezt öntik a cseresznyére, mi ezt helyettesítettük musttal, amely eredményeként csökkent a cukortartalom és hozzáadott répacukor sincs a termékünkben. Ezáltal egészségesebb és az íze is sokkal természetesebb, tette hozzá Krista Zoltán.

Ez utóbbi a nevezett bodazvirág szörppel együtt ezüst minősítést érdemelt, amit lényegében a húsvéti nyúl hoz Krista Zoltánéknak, hiszen a hivatalos díjátadót húsvét vasárnap tartják Nyúl községben.