Védekezés 3 órája

Eljött a kiskertek ádáz rémeinek szezonja, ez a legjobb fegyver ellenük!

Alighogy kijött a jó idő és földbe kerültek a vetőmagok, majd lassan a palánták is, megjelennek a kiskertek ádáz rémei is. A spanyolcsigák elleni harc végtelennek tűnhet, de most lerántjuk a leplet a legjobb védekezési módokról.

Mostanság kerülnek a földbe a palánták és kezdenek előbújni az első zöldborsók a kertben. Ilyenkor, ha még érkezik egy kiadós eső is, a veteményesünk könnyen a spanyolcsigák martalékává válhat. A kertek rettegett réme, a spanyolcsigák hamarosan támadásba lendülnek. Forrás: baon.hu A spanyolcsigák elleni védekezés összetett feladat A kerttulajdonosok különféle megoldásokat keresnek, a házi praktikáktól kezdve a hivatalosan engedélyezett növényvédő szerekig. Tóth István, kaposvári okleveles növényvédelmi szakmérnök tapasztalatai szerint a leghatékonyabb védekezési forma mindig az, amit a hatóság jóváhagyott, és növényvédőszerként forgalomban van. – Ezek között elsősorban olyan csigaölő szerek szerepelnek, amelyek vízelvonáson alapulnak, vagyis a csigák testéből elvonják a nedvességet, kiszárítva azokat. Az ilyen szerek közül érdemes olyat választani, amely esőálló, tehát nem oldódik el az első zápor után, és nem veszti el hatását, mint ahogy az gyakran előfordul a gyengébb minőségű termékek esetében, javasolta a szakember. Persze léteznek házi, biomódszerek, amelyek pénztárcabarát megoldások, és sokszor házilag is előállíthatók. Ilyen például a sörcsapda, amelybe a csigák beleesnek és nem tudnak kijönni, vagy a kert különböző pontjaira kihelyezett nedves rongyok, illetve korhadt falécek, amelyek alá a csigák nappal behúzódnak, így könnyen összegyűjthetők. Egyes kertészek próbálkoznak cukorral vagy sütőporral is, bár ezek hatásmechanizmusa nem mindenki számára ismert, és nem is bizonyított a hatékonyságuk. A futókacsa hatékony, amíg el nem fogy a csiga. Egy másik érdekes, de már problémásabb módszer a futókacsák alkalmazása, melyek természetes ellenségei a csigáknak. Tóth István azonban figyelmeztet arra, hogy ezek a madarak a csigák elfogyása után könnyen kárt okozhatnak. – Rászokhatnak a leveles zöldségekre, és ha nincsenek kellően kordában tartva, akár nagy kárt is okozhatnak a kertben. Ezért fontos, hogy ha valaki futókacsákkal próbálkozik, gondoskodjon arról is, hogy a madarakat megfelelő területre terelje, ahol nem tudnak más növénykultúrákat veszélyeztetni, jegyezte meg Tóth István. A szakszerű védekezés mellett ugyanakkor az időjárás is jelentős szerepet játszik a csigák számának alakulásában. Az aszályos időszakokban kevesebb a csigakár, ám amint megjelenik a csapadék, a spanyolcsigák ismét tömegesen rajzanak ki, különösen az árnyékos, hűvös területekre, virágágyásokba, frissen palántázott zöldségsorok közé. Ez különösen most, a tavaszi palántázási időszakban jelenthet problémát.

A védekezésre sokféle módszer létezik, de talán a legjobb az, ha ezeket kombináljuk egymással. A biztos eredmény érdekében azonban mindig érdemes konzultálni szakemberrel, és a helyi adottságok figyelembevételével választani a védekezési módot.